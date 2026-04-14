Para promocionar los beneficios del IRS: Trump pidió delivery por DoorDash y pagó US$100 de propina

El presidente Donald Trump protagonizó un inusual momento: pidió comida rápida a través de una aplicación de delivery en la Casa Blanca y sorprendió a la repartidora con una generosa propina de 100 dólares. El gesto tuvo por objetivo instalar en la agenda el impacto de una reciente modificación impositiva.

El pedido de comida de Trump desde el Despacho Oval

De acuerdo con Fox News, todo ocurrió el lunes cuando Trump recibió un pedido de McDonald’s en la puerta exterior del Despacho Oval. La encargada de la entrega fue Sharon Simmons, una conductora de DoorDash que llegó vestida con una camiseta que decía “DoorDash Grandma”.

El Presidente De Estados Unidos, Donald Trump, Habló Sobre La Publicación Que Realizó En Truth S

La escena incluyó un guiño del presidente hacia la prensa. “Esto no parece montado, ¿verdad?”, preguntó Trump. El momento más llamativo se produjo cuando uno de los reporteros le preguntó a Simmons si el presidente era un buen cliente en términos de propinas. La repartidora respondió con cautela: “Eh… potencialmente”. Fue entonces cuando el mandatario interrumpió la situación, sacó un billete de US$100 de su bolsillo y se lo entregó en mano.

Simmons, entre risas, modificó su respuesta inicial y afirmó: “Sí, muy buenas”, mientras el presidente le daba unas palmadas en la espalda, satisfecho con el desenlace. La secuencia se convirtió en el eje central del mensaje que la Casa Blanca buscaba transmitir.

El trasfondo de la comida de Trump: una reforma fiscal centrada en las propinas

Según informó Associated Press, el episodio no fue solamente una anécdota vinculada al gusto del mandatario por la comida rápida, sino parte de una estrategia para destacar una política fiscal aprobada durante 2025.

Esta reforma permite a los trabajadores deducir temporalmente ciertos impuestos federales sobre los ingresos obtenidos a través de propinas.

El episodio buscó visibilizar la ley que permite deducir impuestos federales sobre las propinas hasta un tope de US$25.000 Alex Brandon - AP

El beneficio contempla deducciones de hasta US$25.000, aunque comienza a reducirse progresivamente en niveles de ingresos más altos. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas fiscales y de gasto impulsado por la administración de Trump y aprobado a mediados del año pasado.

La propia conductora explicó ante los periodistas que había obtenido más de US$11.000 en propinas y que el cambio impositivo le permitiría reducir el monto de ingresos a declarar. Según su testimonio, ese dinero resultó especialmente importante en un contexto personal delicado, ya que su esposo atraviesa una enfermedad grave.

Una puesta en escena en la antesala del vencimiento fiscal en Estados Unidos

A tan solo dos días de la fecha límite para presentar las declaraciones ante el IRS, que es este miércoles 15 de abril, la administración intensificó sus esfuerzos para visibilizar los beneficios de esta política, indicó Fox News.

Simmons explicó ante los medios que la nueva normativa le permite declarar menores ingresos netos tras haber acumulado más de US$11.000 en propinas durante el último ejercicio fiscal Foto creada con asistencia de la IA

Associated Press remarcó que esta campaña de difusión se produce en un momento en el que otros temas dominan la agenda, como tensiones internacionales y el aumento en los precios de la gasolina. En ese marco, la Casa Blanca buscó reposicionar el debate sobre los impuestos mediante una acción de alto impacto mediático.

El intercambio entre Trump y Simmons no se limitó a la entrega del pedido. El presidente la invitó a participar en una breve conferencia de prensa improvisada, donde abordó temas que iban desde política internacional hasta cuestiones culturales.

En medio de ese diálogo, Trump también intentó confirmar si la repartidora lo había votado, a lo que ella respondió con ambigüedad: “Tal vez”. Luego dejó en claro en un momento cuál era su prioridad: “Estoy aquí por lo de no impuestos sobre las propinas”, afirmó.