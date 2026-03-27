Entrenadores de robots: repartidores de DoorDash podrán ganar dinero extra con la IA sin salir de casa

La empresa de entrega de pedidos DoorDash lanzó una nueva aplicación que permite a los repartidores ganar dinero extra. Mediante esta modalidad, los trabajadores efectúan actividades cortas en su tiempo libre o entre entregas. Además, otra opción está en proceso de prueba y les permite obtener ingresos adicionales con la inteligencia artificial (IA) sin salir de sus casas.

Cómo los repartidores de DoorDash pueden ganar dinero extra con la IA sin salir de casa

La compañía de entregas, que reúne a más de 8 millones de trabajadores, anunció el jueves dos nuevas formas de ganar dinero para los repartidores a través de tareas simples.

La primera aplicación, denominada Tasks, ayuda a las empresas a saber qué tienen realmente en sus estanterías o si la distribución de otro local ha cambiado desde la semana anterior.

La aplicación Tasks permite a los repartidores de DoorDash ganar dinero extra mientras cumplen sus entregas DoorDash

De acuerdo con la información del comunicado, las tareas son actividades cortas que pueden ser realizadas en distintos momentos del día. Entre las opciones, la empresa mencionó:

Ayudar a un restaurante a mostrar su menú mediante la toma de fotos reales de sus platos.

Ir a un hotel para asegurarse de que un repartidor encuentre la ubicación de entrega al capturar imágenes de la entrada del lugar.

Ayudar a un vehículo autónomo a volver a la carretera.

“Es sencillo: no puedes entregar un pedido a una puerta que no encuentras ni llevarle leche a alguien si no sabes qué hay en la estantería. Estos son los problemas reales que llevamos resolviendo durante más de una década, y nos dimos cuenta de que las mismas herramientas que nos ayudaron también podrían ayudar a otras empresas“, analizó Ethan Beatty, director general de Tasks de DoorDash.

Cuánto dinero extra pueden obtener los repartidores de DoorDash

Con la nueva aplicación, cada encargo ofrece una remuneración basada en el esfuerzo y la complejidad requeridos, por lo que el monto puede variar según la tarea.

A su vez, la empresa informó que un módulo beta dentro de la misma plataforma, denominado Dasher AI Studio, permite a los repartidores efectuar actividades de entrenamiento de IA.

Estos datos ayudan a los sistemas de inteligencia artificial y robótica a comprender el mundo físico. El pago se muestra por adelantado y también se determina en función del esfuerzo y la complejidad de la actividad.

Los repartidores de DoorDash pueden entrenar modelos de IA y ganar dinero extra por esta vía DoorDash

En diálogo con NBC News, un portavoz de DoorDash indicó que la aplicación se centrará en funciones que puedan ayudar a entrenar IA o robótica, pero luego adelantó que la empresa prevé incorporar con el tiempo otros tipos de actividades.

El representante de la empresa agregó que la aplicación Tasks es un proyecto piloto pequeño en comparación con lo que ofrece la aplicación Dasher general, donde se enumera una gama más amplia de tareas que los repartidores pueden completar entre entregas.

Esto forma parte de un ecosistema creciente de trabajos que tienen como objetivo obtener datos de entrenamiento de IA de personas dispuestas a colaborar.

Otras estrategias de DoorDash para sus repartidores en EE.UU.

En otro movimiento, DoorDash lanzó un programa de ayuda de emergencia para mitigar el impacto del aumento de los precios en las gasolineras y permitir que conserven más dinero en sus bolsillos.

En medio del aumento del combustible, DoorDash lanzó un programa para que sus repartidores obtengan un reembolso Freepik

La iniciativa incluye un reembolso del 10% en gasolina para los repartidores de la empresa en EE.UU. que utilicen la tarjeta DasherDirect de DoorDash.

También ofrece pagos semanales para los repartidores que conduzcan 125 millas (200 kilómetros) o más mientras realizan entregas.

Los repartidores que cumplan los requisitos para ambos programas podrían ahorrar entre 1,40 y 1,90 dólares por galón, según las millas recorridas mientras realizan entregas activamente durante la semana. El programa estará vigente hasta el 26 de abril de 2026.