Buenas noticias en Nueva York: Hochul confirma descuentos en facturas que beneficiarán a 2,5 millones de familias

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, confirmó una nueva campaña estatal para que 2,5 millones de familias accedan a descuentos mensuales en las facturas de electricidad o gas. El impulso amplía el alcance del Programa de Asequibilidad Energética (EAP, por sus siglas en inglés) y se suma a otras ayudas para costos de energía que el estado prevé distribuir durante los próximos meses.

Quiénes pueden acceder a los descuentos del EAP en Nueva York

Según CBS News, cerca de un millón de hogares ya están inscritos en el EAP. Por su parte, Hochul afirmó que 2,5 millones de neoyorquinos elegibles todavía no aprovechan el esquema. Por ello, la administración estatal busca incorporarlos mediante una nueva campaña.

La ampliación que rige desde enero de 2026 permite que los hogares por debajo del ingreso medio estatal accedan al beneficio. Para clientes de Con Edison, National Grid Metro y National Grid Long Island, el programa toma como referencia el ingreso medio del área.

El Departamento de Servicio Público del Estado de Nueva York (DPS, por sus siglas en inglés) precisó que el EAP busca limitar la carga energética al 6% del ingreso familiar, lo que equivale al porcentaje del ingreso que un hogar destina a electricidad o gas.

Cuánto se puede ahorrar con el EAP de Nueva York

La oficina de la gobernadora de Nueva York informó en un comunicado en julio que el EAP y el Programa Mejorado de Asequibilidad Energética (EEAP, por sus siglas en inglés) otorgaban más de 500 millones de dólares por año en rebajas a cerca de un millón de hogares. El organismo señaló que los montos cambian según la empresa de servicios y el nivel de ingresos.

Los ahorros pueden alcanzar cientos de dólares al año. Por su parte, el DPS indicó en febrero que los programas estatales de asequibilidad energética pueden generar hasta US$500 anuales de ahorro para determinados clientes.

En julio, Hochul volvió a promover los descuentos en electricidad y gas para hogares elegibles durante una ola de calor. La ampliación de 2026 abrió la puerta a usuarios que no cumplían con los umbrales tradicionales del EAP, pero cuyos ingresos quedaron por debajo de la mediana estatal o del área.

EAP de Nueva York: qué programas permiten acreditar la elegibilidad

El portal oficial del DPS indicó que las grandes compañías eléctricas y de gas aplican el EAP a clientes residenciales que reciben el Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés), sin importar el tipo de combustible o beneficio. Quienes reciben esa ayuda para pagar calefacción pueden ingresar al EAP de forma automática.

Desde enero de 2026, el esquema amplió el acceso a usuarios por debajo del ingreso medio estatal o del área Imagen editada con IA (AP)

El organismo también incluyó entre los programas que permiten acreditar elegibilidad al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Medicaid, la pensión por discapacidad o supervivencia para veteranos y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

La lista también contempla la asistencia federal para vivienda pública, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y la Asistencia de Red de Seguridad.

Cómo inscribirse al EAP y verificar la cuenta

Los clientes que reciben HEAP o Asistencia Pública pueden aparecer inscritos de forma automática. En tanto, si una persona cree que cumple los requisitos pero no figura dentro del programa, debe comunicarse con su empresa de electricidad o gas para verificar la cuenta y conocer el procedimiento de solicitud.

El DPS señaló además que los demás hogares elegibles pueden presentar la solicitud directamente ante su compañía de servicios. El portal estatal reúne los canales de inscripción de Central Hudson, Con Edison, National Fuel, National Grid, NYSEG, Orange & Rockland Utilities, PSEG Long Island y Rochester Gas & Electric.

Los usuarios pueden consultar su situación e iniciar el trámite directamente con su empresa de electricidad o gas Archivo

La ficha oficial de 2026 del DPS también indicó que la Comisión de Servicio Público actualizó y estandarizó los montos de descuento. Además, fijó nuevas exigencias para que las empresas identifiquen a más hogares elegibles y ordenó incorporar a los participantes tradicionales del EAP a planes de facturación presupuestada.

EAP en Nueva York: qué protección rige hasta noviembre 2026

El DPS informó en un comunicado del pasado 12 de febrero que la Comisión de Servicio Público del Estado de Nueva York (PSC, por sus siglas en inglés) congeló las bajas de clientes de los programas de asequibilidad energética hasta el 30 de noviembre de 2026. La decisión también obligó a las empresas a reincorporar a quienes perdieron el beneficio desde el 1° de octubre de 2025.

La comisión además ordenó ampliar a 18 meses el período que los clientes pueden usar para demostrar elegibilidad. La medida tuvo como propósito evitar que demoras o interrupciones en programas federales dejaran a hogares de bajos ingresos sin el descuento estatal.