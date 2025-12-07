Buenas noticias en Nueva York: el programa promovido por Kathy Hochul que ofrece casi US$1000 para pagar la calefacción

El estado de Nueva York habilitó el acceso al Programa de Asistencia para la Energía del Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés) desde el 1° de diciembre de 2025, según informó el despacho de la gobernadora Kathy Hochul. La medida permite que familias y personas elegibles soliciten fondos para afrontar el costo de la calefacción durante el invierno.

¿Quiénes pueden recibir hasta US$996 para la calefacción en Nueva York?

Según el comunicado oficial, el programa HEAP puede otorgar hasta US$996 por vivienda, un monto que varía según el tipo de combustible utilizado, los ingresos del hogar y la presencia de integrantes considerados vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Kathy Hochul advirtió que el retraso federal ocurrió en pleno descenso de las temperaturas y lo calificó de “inaceptable” Freepick

Las personas que utilizan aceite, queroseno o propano como fuente principal de calor y pagan directamente al proveedor del servicio son los que pueden recibir los US$900 más los complementos adicionales aplicables, según detalla la guía del programa.

Para calificar al Beneficio Regular de HEAP, un hogar debe cumplir al menos una de estas condiciones:

Tener al menos un miembro ciudadano estadounidense o inmigrante calificado.

Contar con ingresos mensuales brutos dentro de los límites establecidos para su tamaño familiar.

Participar en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Recibir Asistencia Temporal (TA, por sus siglas en inglés) financiada por el gobierno federal, también conocida como Asistencia Pública (PA, por sus siglas en inglés).

(TA, por sus siglas en inglés) financiada por el gobierno federal, también conocida como Asistencia Pública (PA, por sus siglas en inglés). Recibir el Código A de ingresos de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), en la modalidad Living Alone.

El gobierno señaló que una familia de cuatro personas puede tener un ingreso anual de hasta US$80.165 y todavía ser elegible. Durante la última temporada, más de 1,5 millones de hogares accedieron a esta ayuda estacional.

Cómo solicitar el HEAP en la temporada 2025–2026 en Nueva York

Las solicitudes se presentan ante los departamentos locales de servicios sociales, por correo, en persona o por internet. Las peticiones se procesan según el orden de llegada.

En el caso de los adultos mayores, las autoridades recomendaron comunicarse con la oficina local o llamar a NY Connects al 1-800-342-9871 para recibir asistencia.

Hochul también pidió ampliar la inscripción en el Programa de Asequibilidad Energética que brinda hasta US$500 en descuentos anuales en las facturas de energía Freepick

Por otra parte, la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) dejó listos los pagos automáticos para los hogares que ya calificaban por estar inscriptos en otros programas, de modo que no deben presentar una nueva solicitud ni realizar gestiones adicionales: el beneficio se enviará directamente a su proveedor de calefacción.

¿Por qué se demoró el inicio del programa HEAP en Nueva York?

La apertura quedó aplazada por el cierre del gobierno que se extendió por 43 días y que dejó sin autorización los fondos que financian el programa.

Al tratarse de una asistencia totalmente costeada con recursos nacionales, su puesta en marcha dependía de la reactivación administrativa.

En el comunicado, la gobernadora Kathy Hochul calificó como “inaceptable” el shutdown, que ocurrió en plena ola de frío en gran parte de EE.UU.

En esa misma línea, señaló que las familias de Nueva York “dependen de esa ayuda para afrontar las facturas y mantener sus viviendas cálidas durante los meses fríos”.

Además, remarcó que su administración trabajó para recuperar el financiamiento que había quedado frenado por la pausa administrativa.

En tanto, Hochul también pidió ampliar la inscripción en el Programa de Asequibilidad Energética (EAP, por sus siglas en inglés), que brinda hasta US$500 en descuentos anuales en las facturas de energía.

Según precisó la gobernadora, cerca de un millón de hogares ya reciben este alivio, aunque aproximadamente 1,5 millones adicionales cumplen los requisitos para incorporarse.

Desde el 2 de enero de 2026 también se puede solicitar HEAP de emergencia Freepick

Cómo es el programa de beneficio de Emergencia de HEAP que se lanzará en enero de 2026

Si una persona o familia se encuentra en riesgo de quedarse sin combustible o de sufrir un corte del servicio, también puede solicitar HEAP de emergencia.

Para el ciclo 2025-2026, este beneficio especial está previsto para comenzar desde el 2 de enero de 2026, según explica el gobierno local.

Para recibir asistencia, es obligatorio comunicarse con la oficina local de HEAP, ya que el trámite no puede realizarse en línea. Pueden calificar los hogares que:

Tienen electricidad indispensable para el sistema de calefacción o el termostato que está cortada o programada para ser desconectada.

Dependen de gas natural o calefacción eléctrica que se encuentra suspendida o a punto de ser interrumpida.

No cuentan con combustible o les queda menos de una cuarta parte del tanque, o menos de diez días de suministro.