Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anuncia beneficios de hasta US$25.000 para los productores agrícolas

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el lanzamiento del Programa de Resiliencia Agrícola contra los Aranceles. Se trata de una iniciativa estatal que destina 30 millones de dólares para compensar pérdidas económicas y el incremento de costos que sufrieron los productores locales durante 2025.

Nueva York busca fortalecer la producción agrícola con los nuevos beneficios

El programa de ayuda ofrece pagos directos que oscilan entre un mínimo de US$1000 y un máximo de US$25.000 para los productores que cumplan con los criterios de elegibilidad. Según un comunicado oficial, el fondo está diseñado para asistir a granjas dedicadas a productos lácteos, ganadería, cultivos especializados y acuicultura.

Los interesados deben enviar su solicitud a través del Departamento de Agricultura de Nueva York Luke Sharrett para The New York Times

“Los aranceles impuestos por la administración Trump son imprudentes y perjudiciales para muchas de nuestras industrias, incluyendo a nuestros productores agrícolas, quienes dependen en gran medida de las fuerzas de los mercados internacionales”, declaró la gobernadora Hochul. En esa línea, la mandataria reafirmó su compromiso de defender al sector ante la inestabilidad en los mercados.

El apoyo financiero busca mitigar el impacto causado por el aumento en los costos de insumos como granos, fertilizantes y maquinaria. Según datos oficiales, más del 80% de los agroquímicos y el 70% de la maquinaria agrícola importada provienen de países sujetos a estos aranceles.

Cómo solicitar el beneficio y quiénes pueden aplicar en Nueva York

Los interesados deben completar una solicitud y proporcionar información detallada sobre sus ventas agrícolas o su producción de leche. La distribución de los fondos se organizó en dos vías: la primera para granjas lecheras de vacas y la segunda para ganadería, productos ganaderos, cultivos especiales y acuicultura.

Para ser considerados elegibles, los solicitantes deben demostrar que al menos dos tercios de sus ingresos brutos federales, superiores a US$30.000, provienen de actividades agrícolas bajo la definición de la Ley Tributaria estatal. Además, los productos deben ser cultivados dentro del estado neoyorquino.

Kathy Hochul acusó al gobierno de Donald Trump de imponer aranceles que afectaron a los agricultores de Nueva York Oficina de la Gobernadora de Nueva York

Es obligatorio que los datos de producción y elegibilidad cuenten con la certificación de un profesional financiero calificado. Todos los interesados necesitan presentar un formulario W-9 sustituto y, en el caso de las granjas lecheras, firmar una autorización para la divulgación de datos de producción.

Fecha límite para solicitar beneficios agrícolas en Nueva York

El plazo límite para enviar la solicitud completa al Departamento de Agricultura es el 11 de agosto. Se recomienda a los productores iniciar el proceso con anticipación para asegurar la recepción de los documentos antes de la fecha establecida.

Las autoridades enfatizaron que el impacto de estas políticas fue severo para diversos sectores, entre ellos la industria vitivinícola, que experimentó una caída del 77% en sus exportaciones a Canadá el año pasado. Según el comunicado, la “inestabilidad” actual afecta la capacidad de supervivencia de muchas granjas familiares que ya operaban con márgenes de ganancia estrechos.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla sobre el presupuesto y las medidas para combatir el robo de escrituras.

El programa surge en el marco de la importancia que Hochul le dio a este tema, como indicó su inclusión en el Discurso sobre el Estado del Estado y el Presupuesto Ejecutivo de 2026. La asignación total de los US$30 millones busca garantizar la viabilidad del suministro local de alimentos y salvaguardar los empleos rurales en Nueva York.