Buenas noticias en Nueva York: Hochul inaugura una fábrica que generará nuevos puestos de trabajo

La ciudad de Lackawanna cuenta con una nueva planta de fabricación de la empresa Deckorators Inc., tras una inversión privada que asciende a US$77,2 millones. Este proyecto industrial, anunciado por la gobernadora Kathy Hochul, supone la llegada de la compañía a Nueva York para expandir sus operaciones en el noreste del país y ofrecer más empleo para la región.

Deckorators en Lackawanna: el anuncio de Hochul por la planta de US$77 millones

La inauguración de estas instalaciones permitirá la creación de 50 puestos de trabajo especializados en funciones de producción, logística y administración. En un comunicado oficial, Hochul destacó la relevancia de atraer capital privado hacia las comunidades de la región.

La gobernadora Hochul anunció la inauguración de la nueva planta, basada en la industria manufacturera de Nueva York Oficina de la Gobernadora de Nueva York

“Nueva York sigue impulsando su economía manufacturera atrayendo empresas que invierten en nuestras comunidades, creando empleos cualificados y apoyando a los proveedores locales”, declaró la mandataria. A su vez, la demócrata señaló que deposita su confianza en la infraestructura y la fuerza laboral del oeste del Estado de la Gran Manzana.

Surestone en Nueva York: qué producirá Deckorators en su planta de Lackawanna

La nueva fábrica se especializa en la fabricación de tarimas compuestas con tecnología patentada Surestone. Este material sostenible se elabora principalmente a base de piedra caliza triturada para evitar el uso de madera.

La instalación ocupa un espacio total de 253.310 pies cuadrados (23.533 metros cuadrados), ubicados en 300 Commerce Drive. Con esta nueva fábrica, la empresa busca satisfacer la creciente demanda de ventas tanto de aficionados al bricolaje como de clientes del sector comercial.

En ese marco, el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Ryan Kemp, afirmó que estas instalaciones representan un “hito” en su expansión regional. La planta permitirá duplicar inicialmente la capacidad de fabricación de la tecnología Surestone para agilizar la distribución.

La nueva fábrica en Nueva York abarca un terreno de 253.310 pies cuadrados Instagram @ufp_industries

ESD, ECIDA y NYPA: los incentivos detrás de la fábrica de Deckorators

El proyecto incluyó la renovación de un edificio industrial existente junto a una ampliación de 19.000 pies cuadrados (1765 metros cuadrados). La inversión de capital se distribuyó en equipos avanzados, mejoras de infraestructura y adquisición de propiedades.

Las mejoras incorporaron marcos de servicios públicos optimizados y un ramal ferroviario exclusivo para entregas de gran volumen. Según las autoridades locales, este despliegue garantiza una operativa eficiente para el manejo de las materias primas necesarias.

Por su parte, diversos organismos estatales brindaron asistencia para concretar esta expansión en el condado de Erie. Empire State Development otorgó créditos fiscales por desempeño, mientras que otras entidades facilitaron incentivos sobre impuestos sobre ventas y a la propiedad.

Nueva York facilita el acceso a empleos públicos

A su vez, la Autoridad de Energía de Nueva York suministró energía hidroeléctrica de bajo costo para fortalecer la viabilidad del proyecto. El objetivo primordial de estas inversiones es consolidar al Estado como un centro competitivo para la industria moderna.

En ese marco, la comunidad local ve con optimismo la revitalización de este histórico sitio industrial. La alcaldesa de Lackawanna, Annette Iafallo, agradeció la visión compartida que permitió transformar un espacio abandonado en un dinámico centro de actividad económica.

“Este proyecto de US$77 millones representa un gran logro para nuestra comunidad, transformando una zona industrial existente en un dinámico centro de actividad que genera empleo para 50 de nuestros vecinos”, declaró la mandataria local en el comunicado oficial.