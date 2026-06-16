Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, sobre los migrantes bajo acecho: “El ICE ha tomado a familias sin antecedentes”

En el inicio de la Copa Mundial, con ocho partidos en la sede de Nueva York-Nueva Jersey, la gobernadora Kathy Hochul apuntó contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La mandataria remarcó la importancia del evento y cuestionó la política del gobierno de Trump porque los agentes federales “tomaron como blanco a madres, niños y familias sin antecedentes penales“.

Kathy Hochul cuestiona el despliegue del ICE ante el Mundial 2026 en la región NYNJ

La gobernadora demócrata publicó un mensaje en el que cuestionó el accionar de la agencia. “Donald Trump prometió ir tras los ‘peores de los peores’. En cambio, el ICE tomó como blanco a madres, niños y familias sin antecedentes penales. Así no hacemos las cosas en Nueva York”, escribió.

La gobernadora Kathy Hochul escribió en su cuenta de X que el ICE "tomó de blanco a familias sin antecedentes" en Nueva York @GovKathyHochul

Luego, en un comunicado de prensa publicado por su oficina, extendió su mensaje con críticas a la administración Trump. “Recuerdo lo que dijo el presidente cuando se postulaba para el cargo: ‘Solo vamos tras los peores criminales, los más descarriados’”, expresó en primer lugar. En esa línea, sostuvo que las declaraciones de la administración Trump no coinciden con la realidad.

“Sin embargo, hablan de un aumento de casos en un área urbana como la ciudad de Nueva York que solo va a generar caos, y especialmente en torno a la Copa del Mundo… Esa no es nuestra forma de ser, nunca lo hemos sido ni lo seremos”, aseguró.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

Qué establecen las nuevas leyes de Nueva York sobre el ICE, las mascarillas y los acuerdos 287(g)

Como parte del comunicado, la gobernadora recordó las recientes medidas que tomó su administración para prohibir ciertas acciones al ICE y otorgar mayor poder a los residentes.

“No queremos que los agentes de ICE usen mascarillas en nuestro estado. Tenemos un proyecto de ley pionero a nivel nacional que se aprobó recientemente”, expresó, en alusión a uno de los puntos más importantes de la nueva medida. En concreto, el plan presentado por Hochul introduce los siguientes puntos:

Está permitido para los residentes tomar acciones legales contra los agentes federales cuando se violen los derechos de los migrantes. Anteriormente se podía denunciar a funcionarios estatales y locales, pero las acciones contra oficiales federales estaban muy limitadas bajo la ley.

contra los cuando se de los migrantes. Anteriormente podía denunciar a funcionarios estatales y locales, pero las acciones contra oficiales federales estaban muy limitadas bajo la ley. Queda prohibido para los oficiales del ICE el uso de cubrebocas, con la excepción del equipo táctico necesario, las gafas de sol y las mascarillas médicas.

y las mascarillas médicas. Gobiernos locales, la policía y servicios penitenciarios no pueden firmar acuerdos 287(g) o similares con el gobierno federal que permitan el uso de personal e instalaciones policiales para fines de control migratorio civil.

y servicios penitenciarios o similares con el gobierno federal que permitan el uso de personal e instalaciones policiales para fines de control migratorio civil. Prohibición de pagar o contribuir de cualquier otra forma a los costos relacionados con la construcción, propiedad u operación de un centro de detención de inmigrantes .

a los costos relacionados con la construcción, propiedad u operación de un . Queda prohibido modificar la zonificación para permitir la edificación o el empleo de instalaciones como centros de detención de inmigrantes sin la participación pública.

para permitir la edificación o el empleo de instalaciones como centros de detención de inmigrantes sin la participación pública. No se pueden utilizar agencias civiles estatales y locales, así como recursos de escuelas públicas para actividades de control migratorio civil.

y locales, así como recursos de escuelas públicas para civil. Restricción para interrogar o investigar a personas únicamente con fines migratorios , a menos que lo exija una orden judicial federal o la ley.

a personas únicamente con , a menos que lo exija una orden judicial federal o la ley. Prohibición a los oficiales locales de divulgar información personal a las autoridades de inmigración, concederles acceso a áreas restringidas de instalaciones públicas o utilizar a funcionarios del ICE como intérpretes.

personal a las autoridades de inmigración, concederles acceso a áreas restringidas de instalaciones públicas o utilizar a funcionarios del ICE como intérpretes. Queda prohibido trasladar a un estudiante a custodia migratoria.

La ley firmada por la gobernadora Kathy Hochul prohíbe a los agentes del ICE utilizar mascarillas en Nueva York ARCHIVO

Cuántos detenidos por el ICE no tienen condenas penales, según TRAC

A lo largo del país norteamericano, se observa un patrón de arrestos a personas sin antecedentes o condenas penales, según los datos disponibles. El Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) indica en su página web que 60.311 personas permanecían en detención al 4 de abril.

Del total de personas bajo custodia, el 70,8% (42.722) no contaba con antecedentes penales. Además, muchos de los condenados cometieron solo delitos menores, como infracciones de tráfico.