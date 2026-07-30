Buenas noticias en Nueva York: la gobernadora Hochul anuncia US$13 millones para capacitar cientos de personas

El estado de Nueva York invertirá US$13 millones para ampliar la capacitación laboral vinculada al sector de energía limpia. La gobernadora Kathy Hochul anunció que la Junta Directiva de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) aprobó el financiamiento para impulsar nuevos programas de formación en distintas regiones del estado.

Cómo se distribuirán los US$13 millones para formar trabajadores en Nueva York

La inversión destina US$3 millones a seis iniciativas de desarrollo laboral que beneficiarán de forma directa a más de 450 neoyorquinos. Además, asigna otros US$10 millones al Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (NYSDOL, por sus siglas en inglés) para ampliar programas de capacitación y reconversión profesional.

El estado de Nueva York invertirá US$13 millones para ampliar la capacitación laboral vinculada al sector de energía limpia Freepik

“Nuestro futuro en energía limpia depende de las personas que lo harán posible, y estamos comprometidos a prepararlas para los empleos bien remunerados del mañana”, afirmó Hochul en un comunicado oficial.

Los recursos se distribuirán entre organizaciones educativas, sindicatos y centros de formación que ya desarrollan proyectos relacionados con la infraestructura energética y las nuevas tecnologías.

Los beneficiarios son:

Energy Infrastructure Partners: recibirá US$520.000 para capacitar trabajadores en eficiencia energética y operación de edificios.

recibirá para capacitar trabajadores en eficiencia energética y operación de edificios. LiUNA Local 17 , en el valle del Hudson: obtendrá US$500.000 para fortalecer programas de preaprendizaje en el sector de la construcción.

, en el valle del Hudson: obtendrá para fortalecer programas de preaprendizaje en el sector de la construcción. LiUNA Local 210 , en Buffalo: recibirá US$540.000 para cursos de certificación destinados a futuros trabajadores especializados.

, en Buffalo: recibirá para cursos de certificación destinados a futuros trabajadores especializados. Northland Workforce Training Center: contará con US$500.000 para ampliar la formación en climatización (HVAC), mantenimiento edilicio y orientación laboral.

contará con para ampliar la formación en climatización (HVAC), mantenimiento edilicio y orientación laboral. Renaissance Technical Institute , en Nueva York: obtendrá US$500.000 para capacitar estudiantes en electrificación y sistemas energéticamente eficientes.

, en Nueva York: obtendrá para capacitar estudiantes en electrificación y sistemas energéticamente eficientes. SUNY Canton: recibirá US$440.000 para ofrecer microcredenciales en bombas de calor, drones, logística y cartografía.

Nueva York facilita el acceso a empleos públicos

Nueva York destina US$10 millones a programas de empleo y energía limpia

La mayor parte de la inversión, US$10 millones, fortalecerá programas administrados por el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (Nysdol, por sus siglas en inglés) para ampliar la oferta de capacitación.

De ese monto:

US$8 millones financiarán la expansión de la Iniciativa de Capacitación para el Desarrollo de la Fuerza Laboral en Energía Limpia , que otorga subvenciones para crear o ampliar programas de formación.

financiarán la expansión de la , que otorga subvenciones para crear o ampliar programas de formación. US$2 millones reforzarán la Iniciativa de Capacitación en Energías Renovables, destinada a trabajadores que buscan actualizar sus habilidades o incorporarse al sector de las energías renovables.

El proyecto busca facilitar la transición de personas que ya forman parte del mercado laboral. Además, busca generar oportunidades para quienes desean ingresar por primera vez al sector.

La inversión destina US$3 millones a seis iniciativas de desarrollo laboral que beneficiarán de forma directa a más de 450 neoyorquinos Getty Images

Cuántos empleos de energía limpia existen actualmente en Nueva York

Según el gobierno estatal, Nueva York cuenta con casi 185.000 empleos vinculados al sector de energía limpia. Esa cifra sirve como referencia para seguir ampliando la oferta de capacitación laboral y responder a la creciente demanda de mano de obra especializada.

La NYPA informó que, con esta nueva asignación de fondos, ya comprometió más de US$63 millones para programas de formación laboral. Esos recursos respaldan programas dirigidos a miles de participantes y a más de 45 organizaciones en todo el estado.

En paralelo, la autoridad energética lanzó una convocatoria independiente por US$40 millones para desarrollar mano de obra especializada destinada a futuros proyectos de energía nuclear avanzada en el norte de Nueva York.