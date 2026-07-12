Empleo público en Nueva York: el anuncio de Zohran Mamdani que amplía el acceso al trabajo

Mediante un comunicado oficial, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció una nueva medida para ampliar el acceso al empleo público. La aplicación de la Ley Local 57 hace que los exámenes ahora sean gratuitos para los estudiantes de secundaria de la ciudad y para quienes los presentan por primera vez, con el objetivo de fomentar la movilidad económica y facilitar la conexión con trabajos gubernamentales estables.

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La Oficina de Mamdani emitió un comunicado en el que informó la nueva disposición, respaldada por la Ley Local 57. El alcalde anunció la puesta en marcha de la medida junto con el comisionado del Departamento de Servicios Administrativos (DCAS, por sus siglas en inglés), Yume Kitasei.

El alcalde Zohran Mamdani amplió la exención de pago del examen para funciones públicas de Nueva York a estudiantes y personas que lo solicitan por primera vez AP Photo/Angelina Katsanis

“Servir a Nueva York es un privilegio único en la vida. Quienes están mejor preparados para construir una ciudad que funcione para todos son los estudiantes en nuestras aulas, quienes transitan por nuestras calles y los neoyorquinos que llaman a nuestra ciudad su hogar”, declaró el alcalde.

En esa línea, enfatizó el impacto que puede tener el cambio en los jóvenes a punto de entrar en edad laboral. “Al hacer que los exámenes de la función pública sean gratuitos para los estudiantes de secundaria y quienes los presentan por primera vez, estamos abriendo las puertas a millones de neoyorquinos más para que sirvan a la ciudad que aman”, concluyó.

Cada año, el DCAS administra un promedio de 175 exámenes de la función pública a más de 110 mil candidatos, según el anuncio. Estas pruebas son para carreras que van desde científico y silvicultor hasta operador de puentes, trabajador social, herrero y fisioterapeuta.

Dado que el 80% de los puestos laborales de la Gran Manzana requieren que los candidatos aprueben un examen de servicio civil, la disposición busca eliminar barreras financieras y abrir las puertas del servicio público a millones de neoyorquinos.

“Queremos que todos los neoyorquinos tengan acceso a excelentes carreras en el servicio público. Al ofrecer nuevas exenciones de tarifas y compartir información sobre los exámenes en varios idiomas, facilitamos que más habitantes consigan un empleo en Nueva York”, expresó al respecto Kitasei. Asimismo, sostuvo que el propósito es “eliminar las barreras que puedan impedir que candidatos cualificados busquen un empleo en la ciudad”.

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Quiénes pueden pedir la exención de tarifas para los exámenes del DCAS en Nueva York

Las nuevas exenciones amplían las exenciones de tarifas existentes de la ciudad para veteranos, personas desempleadas y solicitantes que reciben asistencia pública. Para participar, los solicitantes elegibles pueden realizar el proceso correspondiente a través del Sistema de Solicitud en Línea, denominado OASys 2.0.

A los solicitantes que se presenten por primera vez se les verificará automáticamente su elegibilidad, mientras que los estudiantes de secundaria pueden calificar al brindar un comprobante de inscripción actual.

“Nuestro objetivo común es que cada joven neoyorquino tenga un camino claro hacia la movilidad económica, y eso significa conectar el aprendizaje en el aula directamente con las carreras profesionales”, comentó el canciller de las escuelas públicas, Kamar H. Samuels.

Bajo la medida anunciada por Mamdani en Nueva York, la elegibilidad de quienes toman el examen por primera vez se verificará automáticamente, mientras que los estudiantes de secundaria deberán presentar una prueba de inscripción actual Freepik

Calendario fiscal 2027 de exámenes de servicio civil en Nueva York

En el texto, la Oficina del Alcalde también señaló que el jueves 9 de julio se confirmó el calendario de exámenes de la función pública para el año fiscal 2027. Mediante la publicación, la ciudad ofreció a los neoyorquinos una guía para acceder a carreras profesionales en el gobierno municipal.

El calendario incluye 149 pruebas para puestos en seguridad pública, administración, ingeniería, sanidad y otras funciones esenciales en el Ayuntamiento. De acuerdo con las autoridades, el 72% estarán abiertas a todos los neoyorquinos que cumplan los requisitos, mientras que el 28% serán exámenes de ascenso para los empleados municipales actuales. Para conocer el cronograma completo, las personas pueden acceder al documento oficial compartido por la administración Mamdani.