Alivio al bolsillo en Nueva York: Hochul elimina el impuesto sobre los primeros US$25.000 en propinas

Los trabajadores que dependen de las propinas para completar sus ingresos tuvieron un cambio importante en Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul confirmó la eliminación del impuesto estatal sobre los primeros 25.000 dólares obtenidos por este concepto, una medida que busca aumentar el ingreso disponible de miles de empleados del sector de servicios.

Hochul impulsa un alivio en los impuestos sobre las propinas

La nueva política establece que, para los años tributarios desde 2026, Nueva York mantendrá las disposiciones conocidas como “No Tax on Tips”, aprobadas en 2025 dentro de la legislación federal One Big Beautiful Bill Act.

Los empleos que quedan exentos de pagar impuestos al IRS sobre las propinas

De esta manera, los contribuyentes que reciban ingresos por propinas y cumplan con los requisitos previstos podrán excluir hasta US$25.000 de esas entradas al calcular el impuesto estatal sobre la renta correspondiente al año tributario 2026 y los siguientes.

La gobernadora destacó la medida a través de su cuenta oficial en X con un mensaje centrado en el impacto económico para los trabajadores. “Menos impuestos. Sueldos más grandes. Estamos eliminando los impuestos estatales sobre la renta de hasta US$25.000 en ingresos por propinas. Eso significa US$67 millones de vuelta en los bolsillos de los neoyorquinos”, escribió.

Cómo impacta la reducción de impuestos sobre las propinas en Nueva York

La administración estatal sostiene que los trabajadores que dependen de las propinas constituyen uno de los pilares de la economía de servicios de Nueva York. Entre ellos se encuentran camareros, bartenders y repartidores, actividades en las que una parte importante del ingreso proviene del extra pagado por los clientes.

Con la nueva legislación, hasta US$25.000 de esos ingresos podrán quedar excluidos del cálculo del impuesto estatal sobre la renta. Según las autoridades, esto permitirá que una mayor parte del dinero generado durante el año tributario sea usado para gastos cotidianos.

Los contribuyentes que califiquen podrán descontar hasta 25.000 dólares de sus ingresos por propinas al calcular el impuesto estatal sobre la renta desde el año fiscal 2026 Imagen de Kai Pilger en Pixabay

Nueva York incorpora los cambios sobre impuestos de propinas en el presupuesto estatal

La eliminación del impuesto sobre las propinas no fue presentada como una iniciativa aislada por las autoridades. La medida forma parte del presupuesto del año fiscal 2027, firmado por Hochul y vigente desde el 1° de abril de 2026.

En el comunicado oficial difundido por la gobernación, la mandataria sostuvo que cada propuesta incluida en el presupuesto respondió a una prioridad concreta para los habitantes del estado. “Presentamos una agenda ambiciosa que reducirá costos para las familias trabajadoras, mantendrá seguros a los neoyorquinos y creará oportunidades para todos”, afirmó Hochul.

A través de X, Hochul destacó que la iniciativa devolverá unos 67 millones de dólares directamente a los bolsillos de los trabajadores neoyorquinos este año X de Hochul

Además del beneficio para quienes reciben propinas, el presupuesto contempla iniciativas destinadas a aliviar gastos cotidianos y reforzar distintos programas estatales.

Entre las principales medidas incluidas se encuentran: