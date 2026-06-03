Buenas noticias en Nueva York: la ley que podría bajar la factura de luz en apartamentos de inmediato

Una iniciativa aprobada por la Legislatura estatal de Nueva York y enviada al despacho de la gobernadora Kathy Hochul busca autorizar el uso de pequeños paneles solares enchufables en balcones y ventanas. La ley habilita una tecnología que permitiría generar parte de la electricidad consumida en el hogar y disminuir los costos en las facturas de luz.

Hochul analiza una ley que abre la puerta a los paneles solares en apartamentos de Nueva York

Según informó Gothamist, la Legislatura estatal aprobó a finales de mayo una medida conocida como Solar Up Now NY Act, también denominada SUNNY Act, que ahora espera la decisión de Hochul.

El proyecto busca que los habitantes de edificios, históricamente excluidos de los programas de energía renovable, puedan generar su propia electricidad desde ventanas y terrazas Flickr govkathyhochul - Office of the Governor

De convertirse en ley, permitirá que los habitantes de edificios multifamiliares conecten pequeños paneles solares portátiles directamente a un tomacorriente estándar para producir electricidad destinada al consumo doméstico.

Las regulaciones vigentes en el estado están orientadas principalmente a instalaciones de mayor escala, ya sea en viviendas unifamiliares o en edificios completos. En la práctica, quienes viven en apartamentos suelen quedar excluidos de estos programas debido a limitaciones estructurales o de propiedad.

La legislación busca precisamente ampliar el acceso a esta fuente de energía renovable, lo que permitiría que inquilinos y propietarios de departamentos puedan instalar equipos de menor tamaño en balcones o ventanas y utilizar la energía generada dentro de sus propias viviendas.

Cómo funcionarán los paneles solares autorizados por la ley de Nueva York

El texto del proyecto de ley S8512-C define los llamados “dispositivos portátiles de generación solar” como sistemas fotovoltaicos diseñados para conectarse a la red eléctrica interna de un edificio mediante un enchufe convencional.

A diferencia de los complejos sistemas para techos, estos dispositivos fotovoltaicos compactos están diseñados para conectarse directamente a cualquier tomacorriente

De acuerdo con el proyecto aprobado por los legisladores estatales, estos equipos deberán cumplir varios requisitos técnicos:

Estar diseñados para conectarse a través de un tomacorriente estándar.

Tener una capacidad máxima de salida continua de 1200 vatios.

Contar con certificación de un laboratorio de pruebas acreditado a nivel nacional.

Ser instalados conforme al Código de Prevención de Incendios y Construcción del Estado de Nueva York y a las instrucciones del fabricante.

Incorporar mecanismos de seguridad que impidan energizar la red eléctrica durante cortes de suministro o tareas de mantenimiento.

La normativa también establece que estos dispositivos no serán considerados instalaciones solares tradicionales, una diferenciación clave porque les permitirá operar bajo un régimen regulatorio más simple.

Factura de luz: por qué la medida de Nueva York podría generar ahorro para los hogares

Uno de los principales argumentos de los impulsores de la iniciativa es que los paneles solares enchufables pueden ayudar a disminuir el consumo de electricidad proveniente de la red y, en consecuencia, reducir el monto de las facturas de luz.

Según explicó la asambleísta Emily Gallagher, citada por Gothamist, esta tecnología ya ganó terreno en distintos centros urbanos y puede ofrecer a los residentes la posibilidad de producir una pequeña cantidad de energía renovable para uso propio.

El anuncio de Kathy Hochul sobre las pequeñas empresas de Nueva York

La legisladora sostuvo que existe interés en que Nueva York avance en esa dirección y facilite el acceso a soluciones energéticas más accesibles para quienes viven en edificios.

El proyecto no promete eliminar los costos eléctricos ni convertir a los usuarios en productores de energía a gran escala. Sin embargo, sí apunta a que los hogares puedan cubrir una parte de su demanda cotidiana mediante generación propia.

Menos trámites para instalar paneles solares en Nueva York

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la eliminación de varios requisitos administrativos que suelen acompañar a otras instalaciones energéticas. Según el texto de la ley, las compañías eléctricas no podrán exigir a los usuarios:

Obtener aprobación previa antes de instalar o utilizar el dispositivo.

Pagar tarifas o cargos relacionados con el equipo.

Incorporar controles o equipamiento adicional más allá de los sistemas integrados en el propio panel solar.

La legislación también establece que los propietarios de estos equipos no estarán obligados a firmar acuerdos de interconexión o medición neta, salvo que decidan hacerlo de manera voluntaria.

En cambio, el único requisito básico será notificar a la empresa eléctrica correspondiente dentro de los 30 días posteriores a la instalación. Para ello, cada compañía deberá ofrecer un formulario simple en su sitio web.

La información solicitada estará limitada a: