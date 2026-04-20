Buenas noticias para Nueva York: se podrán colocar paneles solares en las ventanas si avanza una ley

Un proyecto de ley propuesto en Nueva York cambiaría las normas sobre paneles solares y permitiría a residentes del estado instalar este tipo de dispositivos portátiles en ventanas y balcones. Si se aprueba, la normativa también supone protecciones para los consumidores y obligaciones para las empresas de electricidad.

Ley SUNNY en Nueva York: qué propone sobre paneles solares portátiles en viviendas

La normativa apunta a cubrir un vacío legal en el que se encuentran los paneles solares.

Actualmente, las leyes de Nueva York imponen normas sobre los grandes paneles solares, pero no los portátiles Freepik

La legislación actual del Estado Imperial tiene regulaciones con respecto a las grandes estructuras que suelen colocarse en techos.

Sin embargo, quienes tengan dispositivos más pequeños para uso individual en ventanas y balcones enfrentan una limitación.

Por eso, la Solar UP Now New York Act, abreviada como ley SUNNY, propone establecer normas para esta práctica.

Según se indica en el texto del proyecto, lo más importante se encuentra en la definición de qué es un panel solar portátil.

Para la propuesta legislativa, se considera que es un “dispositivo fotovoltaico móvil” que cumple con los siguientes requisitos:

Está diseñado para conectarse al sistema eléctrico de un edificio a través de un enchufe de pared estándar .

a través de un . Su intención principal es cubrir parte del consumo de electricidad del cliente .

. Tiene una potencia máxima de salida limitada de 1200 vatios hacia la red eléctrica.

hacia la red eléctrica. Debe contar con la certificación de la empresa Underwriters Laboratories o un laboratorio de pruebas equivalente.

La SUNNY Act de Nueva York necesitaría ser aprobado en ambas cámaras estatales y luego obtener la firma de Kathy Hochul para comenzar a regir Captura YouTube/Governor Kathy Hochul

Paneles solares portátiles en Nueva York: requisitos, derechos y obligaciones del proyecto SUNNY

Además de la definición del término que engloba a este tipo de dispositivos, las normas indicadas en el proyecto de ley del Estado Imperial también marcan obligaciones de las compañías eléctricas y derechos con los que cuentan los usuarios que quieran utilizarlos.

En primer lugar, indica que los paneles solares portátiles no están sujetos a los requisitos estándar de interconexión o medición.

Sumado a esto, también se establece que las empresas que brindan servicios de electricidad no pueden:

Exigir a los clientes el requisito de obtener una aprobación previa antes de instalar o usar el dispositivo.

antes de instalar o usar el dispositivo. Cobrar cualquier tarifa o cargo por el uso de un panel solar o por devolver energía a la red eléctrica.

o por devolver energía a la red eléctrica. Exigir la instalación de controles o equipos adicionales que no estén ya integrados en el dispositivo.

En cuanto a la responsabilidad de las compañías, el proyecto de ley especifica que las empresas eléctricas de Nueva York no serán responsables por daños o lesiones causados por estos dispositivos.

Proyecto SUNNY en Nueva York: estado actual, tratamiento legislativo y posible implementación

Según la información oficial del estado de Nueva York, el proyecto de ley fue introducido formalmente y ahora se encuentra en la etapa de revisión de comité en el senado estatal.

A diferencia de otras leyes, no tiene una fecha de entrada en vigor específica.

Si supera los comités de ambas cámaras, obtiene la aprobación de los legisladores y consigue la firma de la gobernadora Kathy Hochul, comenzaría a regir de manera inmediata.