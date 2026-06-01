Confirmado por Hochul: destinarán más de US$150 millones para ayudas temporales en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, triplicará la asistencia municipal temporal para todos los pueblos y ciudades pequeñas del estado. La medida, que equivale a unos US$150 millones, se presentó como una alternativa para contrarrestar las políticas del gobierno de Donald Trump.

Hochul anuncia US$150 millones en asistencia temporal para municipios fuera de NYC

La Oficina de la Gobernadora emitió un comunicado de prensa en el que informó la medida y destacó que la asistencia a los condados, ciudades, pueblos y aldeas fuera de la ciudad de Nueva York “aumentó un 60%” bajo su administración.

Hochul vinculó el incremento de los fondos con una respuesta a las políticas del presidente Donald Trump.

La gobernadora de Nueva York aseguró que la ayuda estatal a pueblos y ciudades pequeñas aumentó "un 60%" bajo su administració Kathy Hochul Press

“Dado que las malas políticas federales, como los aranceles, impulsan la inflación y siguen aumentando los costos para los gobiernos locales, estamos brindando ayuda adicional a las localidades para ayudarlas a contener los impuestos locales”, dijo la gobernadora.

En esa línea, enfatizó luego el impacto que espera que tenga la inyección de fondos. “Comunidades locales fuertes significan un Nueva York aún más fuerte, y estas inversiones contribuirán en gran medida a garantizar que nuestros gobiernos locales puedan seguir prestando servicios a las personas a las que sirven”, completó.

Por su parte, Sean Ryan, alcalde de Buffalo, una de las ciudades beneficiadas por la medida, manifestó que la financiación le brindará a la ciudad “la oportunidad de lograr un presupuesto más estable, responsable y sostenible”.

“Esta financiación nos permitirá reducir la dependencia de ingresos inciertos, al tiempo que seguimos protegiendo los servicios esenciales de los que dependen nuestros residentes”, agregó.

Además de la asistencia temporal, la gobernadora y la Legislatura comprometieron un total de US$165 millones en fondos recurrentes para las ciudades de Buffalo, Rochester, Syracuse, Yonkers, Albany y Mt. Vernon.

Los cheques que enviará Hochul en Nueva York para contrarrestar el efecto de la inflación

Cómo se distribuirán los fondos estatales entre Buffalo, Rochester, Syracuse, Yonkers, Albany y Mount Vernon

De acuerdo con la información compartida en el comunicado, los fondos, sumados a los US$165 millones prometidos por la gobernadora y la Legislatura, se distribuirán de la siguiente manera:

Buffalo – US$70 millones (US$55 millones + US$15 millones de TMA).

(US$55 millones + US$15 millones de TMA). Rochester – US$35 millones (US$20 millones + US$15 millones de TMA).

(US$20 millones + US$15 millones de TMA). Syracuse – US$35 millones (US$20 millones + US$15 millones de TMA).

(US$20 millones + US$15 millones de TMA). Yonkers – US$55 millones de dólares (US$40 millones + US$15 millones de TMA).

(US$40 millones + US$15 millones de TMA). Albany – US$44,4 millones de dólares (US$20 millones + US$20 millones en ayudas diversas + US$4,4 millones en TMA).

(US$20 millones + US$20 millones en ayudas diversas + US$4,4 millones en TMA). Mt. Vernon – US$12,5 millones (US$10 millones + US$2,5 millones de TMA).

Con su medida, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pretende evitar que los gobiernos locales enfrenten un déficit presupuestario Archivo

Por qué los municipios de Nueva York enfrentan presión fiscal pese al aumento de ayuda estatal

En el texto, la Oficina de Hochul aseguró que el apoyo estatal a los condados, ciudades, pueblos y aldeas fuera de la ciudad de Nueva York aumentó en US$4 mil millones (un 60%) bajo su administración. No obstante, algunos informes indican que esta ayuda no siguió el ritmo de la inflación.

En 2025, el Contralor Estatal Thomas P. DiNapoli publicó un estudio en el que advirtió que esta situación, junto con un menor crecimiento de los ingresos municipales, podría llevar a algunos gobiernos locales “al borde del abismo fiscal”.

En este contexto, algunas ciudades se vieron obligadas a tomar medidas para cerrar déficits presupuestarios estructurales. Entre ellas, la superación del límite máximo del impuesto predial para aumentar sus recaudaciones tributarias, según el contralor.

No obstante, DiNapoli remarcó que el progrma de Ayudas e Incentivos para los Municipios (AIM) representa la mayor cantidad de ayuda estatal sin restricciones para los gobiernos locales. Cuando fue elaborado el análisis, el presupuesto fiscal incluía US$715 millones en fondos para todas las ciudades, pueblos y aldeas fuera de la ciudad de Nueva York.

Para el año fiscal 2027, las ayudas superan los US$1000 millones. Con este aumento, Hochul busca cerrar la brecha y evitar que las ciudades y pueblos lleguen a una situación límite, causada en gran medida por la inflación, de acuerdo con el análisis del contralor.