Nueva York busca empleados públicos sin pedir examen: cómo aplicar al programa

Kathy Hochul anunció la extensión del programa NY Helps, una iniciativa que facilita el ingreso al empleo público y permanecerá vigente hasta el 30 de junio de 2028. Bajo este sistema, los candidatos pueden acceder a empleos permanentes en el estado sin necesidad de rendir determinados exámenes del servicio civil.

NY HELPS supera 60.000 contrataciones en el empleo público de Nueva York

NY Helps fue creado para facilitar el acceso al empleo público en Nueva York. Según reveló la oficina de la gobernadora Hochul, desde el lanzamiento del programa las agencias estatales y los gobiernos locales pudieron realizar más de 60.000 contrataciones de nuevos empleados.

Nueva York facilita el acceso a empleos públicos

El Departamento de Servicio Civil señaló que estos resultados reflejan el impacto del programa en el fortalecimiento de la fuerza laboral y en la prestación de servicios a la comunidad. El sistema permite que los interesados se postulen directamente a los cargos disponibles si cumplen con los requisitos establecidos.

Actualmente, las vacantes abarcan miles de empleos en sectores como salud, servicios de atención a la comunidad y mantenimiento de carreteras, entre otros.

Cómo funciona NY HELPS, el plan de Nueva York para cubrir vacantes sin examen

NY Helps permite a las agencias estatales cubrir vacantes de forma más rápida, especialmente en áreas con necesidad urgente de personal. Según el gobierno de Nueva York, las contrataciones pueden realizarse de manera inmediata y los trabajadores incorporados obtienen el estatus de empleados permanentes desde el comienzo de sus funciones.

El programa también está disponible para 95 agencias locales de servicio civil que administran vacantes en gobiernos locales y distritos escolares. Más de la mitad de estas entidades ya utilizan la iniciativa para cubrir puestos vacantes.

El programa NY Helps de Hochul elimina barreras innecesarias para acceder al trabajo @GovKathyHochul

Paso a paso para aplicar a vacantes de NY HELPS en StateJobsNY

Las personas interesadas en acceder a un empleo mediante NY Helps deben realizar la solicitud a través del portal oficial de empleo del estado de Nueva York. La plataforma reúne las vacantes disponibles y permite filtrar aquellas que forman parte del programa.

Estos son los pasos para postularse:

Ingresar a statejobs.ny.gov.

Seleccionar la opción destinada al público general.

Buscar vacantes bajo el término NY Helps o elegir “Sí” en el filtro correspondiente.

Revisar las funciones y requisitos del puesto.

Enviar el currículum o la documentación solicitada al contacto indicado en el aviso.

En el portal de statejobs.ny.gov es posible postularse a los distintos empleos Unsplash

Según el estado de Nueva York, aunque estos puestos no requieren rendir un examen, los candidatos deben cumplir con los requisitos de formación y experiencia establecidos para cada cargo y demostrar que cuentan con las aptitudes necesarias para desempeñarlo.

Centros de carrera y cambios en requisitos para acceder al servicio civil de Nueva York

Para ayudar a quienes buscan empleo en el sector público, el estado de Nueva York creó diez centros de carreras en el gobierno, una iniciativa desarrollada en conjunto por el Departamento de Trabajo y el Departamento de Servicio Civil. En estos espacios, los aspirantes reciben orientación sobre los distintos empleos y asistencia para completar sus postulaciones.

La extensión del programa NY Helps forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el sistema de contratación pública. Según Timothy R. Hogues, comisionado del Servicio Civil, el objetivo es acercar las oportunidades laborales a los candidatos y simplificar el acceso al empleo estatal.

Como parte de esta reforma, Nueva York también modificó los requisitos de contratación para que la experiencia laboral equivalente pueda considerarse como alternativa a un título universitario en cerca de 800 categorías.