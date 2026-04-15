Supermercados públicos: cómo avanza el plan de alimentos baratos de Mamdani en Nueva York

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció recientemente un nuevo avance en su plan de alimentos baratos. La oficina del funcionario informó la apertura de una nueva tienda que será la primera seleccionada para el programa municipal, mediante el cual ofrecerá comidas asequibles y de calidad. Para el final de su mandato, prevé inaugurar un negocio de este tipo en cada distrito.

Plan de supermercados públicos en Nueva York: avances, fechas y primeras tiendas del gobierno local

Al asumir el cargo, el alcalde identificado con el socialismo colocó como uno de sus principales objetivos el volver a la ciudad más asequible para todos los neoyorquinos. Uno de los puntos fuertes de sus propuestas consiste en el plan de supermercados públicos, cuyo propósito es ofrecer alimentos asequibles que permitan ahorrar dinero a los consumidores. En una conferencia de prensa celebrada el 14 de abril, anunció que La Marqueta será la primera tienda en adherirse al programa.

El anuncio de Mamdani sobre su plan de alimentos baratos en Nueva York

Acompañado por la vicealcaldesa Julie Su y la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad (NYCEDC, por sus siglas en inglés), Mamdani comunicó que la tienda de 9000 pies cuadrados (836 metros cuadrados) en East Harlem se construirá desde cero y se espera que abra sus puertas en 2029.

De esta manera, el alcalde realizó un avance en su plan con el objetivo de ofrecer alimentos asequibles y de alta calidad que generen ahorros significativos para los neoyorquinos y fortalezcan el acceso a la comida en los barrios de toda la ciudad.

“Cuando las corporaciones controlan cada parte de la cadena de suministro de alimentos, los precios suben, las necesidades básicas se convierten en lujos y tanto los trabajadores como los consumidores salen perdiendo”, expresó el alcalde Mamdani al anunciar la medida.

Luego, enfatizó la importancia del plan. “Una opción pública nos permite intervenir donde el mercado ha fallado. No podemos aceptar un statu quo en el que incluso las necesidades más básicas —como tener comida en la mesa— parezcan inalcanzables“, agregó.

Para concluir, sostuvo que la iniciativa apunta en concreto a “garantizar que todos los neoyorquinos, independientemente de sus ingresos o código postal, tengan acceso a alimentos frescos y saludables a un precio asequible”.

Acompañado por Julie Su, Mamdani comunicó los avances de su plan para abrir supermercados públicos en Nueva York La Marqueta

Cómo funcionarán las tiendas asequibles en Nueva York: modelo, inversión y operadores privados

Si bien La Marqueta es el primer supermercado anunciado como parte del programa y abrirá sus puertas en 2029, la oficina del alcalde señaló que espera que la primera tienda municipal sea inaugurada a finales de 2027, en una ubicación aún sin anunciar.

Además, la administración Mamdani planea abrir un local en cada distrito antes de que finalice el primer mandato del alcalde. Para este fin, destinó 70 millones de dólares al programa de supermercados públicos.

Según este modelo, la ciudad será propietaria del terreno y cubrirá los gastos generales, como el alquiler y la construcción. Un operador privado, seleccionado mediante una convocatoria pública, gestionará las acciones diarias.

Además, este operador estará obligado contractualmente a trasladar los ahorros directamente a los clientes en una cesta básica de productos de primera necesidad.

En Nueva York, los precios locales de los alimentos en supermercados subieron un 56,2% entre 2012 y 2023 Freepik

Aumento de precios en Nueva York: impacto en alimentos y datos clave sobre inflación y consumo

Así como la falta de viviendas asequibles comprende una de las problemáticas más acuciantes de la jurisdicción, el acceso a los alimentos a un valor módico también movilizan a los funcionarios. Esto se debe al incremento de precios que experimentaron los productos en los últimos años.

Entre 2012 y 2023, los precios locales subieron un 56,2%, superaron el promedio nacional y afectaron gravemente a los sectores con menores ingresos, según un informe de la Oficina del Contralor del Estado (OSC NY, por sus siglas en inglés). El análisis también mostró que: