Dónde queda la primera tienda elegida por Mamdani en Nueva York para lanzar el primer supermercado “low cost”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que La Marqueta, situada en el corazón de East Harlem, será la primera ubicación para implementar su ambicioso programa de supermercados públicos. Este proyecto, diseñado para enfrentar el incremento del 66% en el costo de los alimentos registrado en la última década, contempla la construcción desde cero de un local de 9000 pies cuadrados (836 metros cuadrados). Según informó el Ayuntamiento, se espera que las puertas de este establecimiento abran para el año 2029.

La ubicación exacta del supermercado de Harlem que venderá productos de primera necesidad baratos

La estrategia municipal, que cuenta con una partida presupuestaria de 70 millones de dólares, busca establecer cinco centros de abastecimiento antes de finalizar el actual mandato. Si bien La Marqueta es el proyecto insignia anunciado recientemente, las autoridades precisaron que el primer supermercado municipal operativo podría inaugurarse a finales de 2027 en una ubicación que aún resta definir.

Así operarán los supermercados públicos impulsados por Mamdani en Nueva York

El modelo de gestión implica que la ciudad mantendrá la propiedad del terreno y cubrirá los costos estructurales y de construcción, mientras que un operador privado será seleccionado mediante licitación para administrar la logística diaria.

La Marqueta es el primer supermercado elegido por Zohran Mamdani para lanzar su programa de supermercados asequibles en Nueva York Oficina del Alcalde de NYC

Este privado tendrá la obligación contractual de transferir los ahorros obtenidos por la gestión pública directamente a los precios finales de una canasta básica de productos esenciales.

Al respecto, Mamdani argumentó durante la presentación realizada el 14 de abril: “Cuando las corporaciones controlan cada parte de la cadena de suministro de alimentos, los precios suben, las necesidades básicas se convierten en lujos y tanto los trabajadores como los consumidores salen perdiendo”, según el reporte oficial de la alcaldía.

La historia de La Marqueta: por qué la eligió Mamdani

La elección de La Marqueta no es casual, ya que el sitio posee un peso histórico significativo. Inaugurado en 1936 por el alcalde Fiorello LaGuardia, el mercado nació originalmente para facilitar el acceso a productos frescos a precios competitivos para la clase trabajadora.

Con el correr de las décadas, el espacio se transformó en un símbolo cultural de las comunidades puertorriqueña, dominicana y mexicana.

La vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, destacó que este plan es un pilar fundamental de su agenda, ya que combina la contención de precios con la creación de empleo digno.

Asimismo, la administración ha conformado un Grupo de Trabajo sobre Comestibles, integrado por funcionarios y expertos del sector, para garantizar la viabilidad técnica y social del programa en los cinco distritos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA