Buenas noticias para propietarios en Nueva York: la iniciativa que los protege contra el robo de escrituras
Kathy Hochul anunció que se destinará más presupuesto al programa que defiende los derechos de los dueños de inmuebles
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Para evitar que los dueños de inmuebles en Nueva York sean víctimas del robo de escrituras, el estado destinará 40 millones de dólares del presupuesto 2027 al Programa de Protección de Propietarios de Vivienda (HOPP, por sus siglas en inglés). A través de la iniciativa se apoyará una red estatal de organizaciones de asesoramiento y servicios legales gratuitos.
Hochul apunta a combatir el robo de escrituras en Nueva York
De acuerdo con declaraciones de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, compartidas en un comunicado, el robo de escrituras se convirtió en un problema creciente en el estado, por lo que decidió invertir más dinero en programas que ayuden a prevenir este tipo de crímenes.
La gobernadora aseguró que los propietarios de viviendas en el estado son blancos de criminales debido a la falta de información sobre sus derechos. En ese sentido, manifestó su interés en impulsar medidas para abordar el problema desde la legislatura de Nueva York.
Hochul agregó que, desde que se convirtió en gobernadora, destinó 200 millones de dólares al HOPP y que en el presupuesto de este año se añadieron 4,5 millones de dólares.
Qué es el robo de escrituras y qué hacer en Nueva York
Según la oficina del fiscal general de Nueva York, el robo de escrituras se produce cuando un delincuente se apropia del título de propiedad de una vivienda sin el conocimiento del legítimo dueño. Por lo general, ello ocurre mediante falsificación de la firma del propietario o por fraude al ceder la escritura sin saberlo.
Aunque cualquier propietario en Nueva York puede ser víctima de este crimen, los delincuentes usualmente buscan inmuebles:
- Abandonados o vacíos
- En ejecución hipotecaria
- Con gravámenes fiscales o de servicios públicos
- Aquellos en los que el propietario falleció y los herederos no transfirieron legalmente la titularidad.
En ese sentido, a través del HOPP se fomenta la divulgación de información para minimizar el riesgo de que haya más víctimas. Por ejemplo, se promueven opciones como la escritura de transferencia por fallecimiento, que permite a los neoyorquinos designar a los herederos de una propiedad sin necesidad de que exista un testamento.
Además, el programa busca que los residentes conozcan sus opciones. Ante un caso de robo de escrituras, las opciones que recomiendan las autoridades neoyorquinas son:
- Presentar una denuncia ante las autoridades competentes, por ejemplo, la Fiscalía General de Nueva York o la Fiscalía de Distrito.
- Contactar a un abogado. Si no se cuenta con los recursos, la red de HOPP dispone de profesionales que ofrecen asesoría y asistencia legal gratuitas.
- Si el estafador busca desalojar al propietario, se puede solicitar al juez que suspenda el proceso por 90 días para presentar una demanda ante el tribunal competente e impugnar la propiedad.
Iniciativas para defender los derechos de los propietarios de viviendas en Nueva York
Además del programa HOPP, el gobierno de Nueva York destacó otras iniciativas que se impulsaron durante la administración Hochul.
La autoridad sostiene que estas medidas se llevaron adelante para proteger los derechos de los propietarios de viviendas. Algunas de ellas fueron:
- Intervenir en los desalojos y los procedimientos de disputas de propiedad para que nadie pierda su sustento mientras se resuelve un caso.
- Permitir que los fiscales señalen las propiedades que podrían ser objeto de robo de escrituras.
- Asegurar que los posibles compradores y prestamistas estén informados antes de que ocurra una venta fraudulenta.
- Prevenir prácticas de divulgación manipuladoras que fomenten estafas.
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