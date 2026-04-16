Buenas noticias en Nueva York: el plan de seguros de Mamdani que beneficiaría a 100 mil propietarios en NYC

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este jueves 16 de abril un plan para combatir el aumento en los costos de los seguros de propiedad en Estados Unidos. La iniciativa consiste en un programa con respaldo público que busca asegurar 100.000 viviendas para el año 2030.

Seguros en Nueva York: impacto en vivienda asequible y alquiler estabilizado

El funcionario reconoció que algunos propietarios se ven afectados por los gastos operativos. Según un informe de la New York Housing Conference, el costo promedio para asegurar un departamento accesible subió más del 100% en solo cuatro años.

El alcalde anunció un programa de respaldo público para reducir los costos de las primas de seguros en edificios de alquiler estabilizado Georgica Green Ventures

Otros estudios en la ciudad muestran incrementos de hasta el 150% en edificios con alquiler estabilizado entre 2019 y 2025.

La vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg, señaló en una entrevista con The New York Times que el mercado actual no funciona de manera segura para este sector.

“Estamos respondiendo a lo que es un fracaso real del mercado en este momento”, afirmó la funcionaria. Por otro lado, agregó: “Le está fallando a la industria de la vivienda asequible”.

Bajo esta premisa, la administración busca intervenir para evitar que los costos de operación pongan en peligro la existencia de los edificios de renta controlada.

Cómo funciona el programa de seguros de Zohran Mamdani y su impacto financiero

El programa tiene como meta inicial la cobertura de 20.000 hogares para el próximo año. La ciudad estima que este modelo será autosuficiente con el tiempo gracias a los ingresos de las primas pagadas por los propietarios.

Además, el plan está diseñado para ahorrar dinero a las arcas públicas. "Realmente vemos esto como un esfuerzo de ahorro de costos“, explicó Bozorg.

Por otro lado, detalló que reducir las primas permite a los desarrolladores obtener préstamos más grandes y depender menos del capital de la ciudad.

"Reducir las primas permite a los desarrolladores obtener préstamos más grandes", dijo Bozorg Unsplash

De acuerdo con los cálculos oficiales, la relación entre el seguro y el capital municipal es directa. La ciudad estima que cada aumento de US$100 en las primas de seguros resulta en un incremento de US$1.200 en el capital de la ciudad necesario para un nuevo desarrollo.

Por esta razón, estabilizar los precios de las pólizas se convirtió en una prioridad financiera para el ayuntamiento.

“Este es un problema que sabemos que se ha estado acumulando durante años, y la ciudad ha estado sentada al margen“, enfatizó la vicealcaldesa.

Cabe destacar que el programa será administrado por una entidad privada, aunque contará con supervisión municipal y una participación de la ciudad. El objetivo es que compita con otras aseguradoras en el mercado.

La alcaldía planea contratar a un consultor en las próximas semanas para definir quiénes serán elegibles y cuáles serán los costos finales de las primas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este jueves 16 de abril un plan para combatir el aumento desmedido en los costos de los seguros de propiedad en Estados Unidos Instagram @zohrankmamdani

Cómo el plan podría afectar a inquilinos en viviendas reguladas en NYC

Si bien el beneficio es para los dueños de los edificios, la administración sostiene que esto también mejorará la vida de los inquilinos, ya que reduce la carga financiera que representan los seguros.

De esta manera, los propietarios podrán destinar más recursos a reparaciones, mantenimiento y mejoras generales en las propiedades de alquiler estabilizado.