Fraude inmobiliario en Nueva York: la nueva iniciativa de Mamdani para proteger a los propietarios de viviendas
El alcalde demócrata anunció una medida que apuntará a combatir las estafas en escrituras
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El fraude inmobiliario se convirtió en una amenaza para miles de propietarios en la ciudad de Nueva York. Frente a este escenario, el alcalde Zohran Mamdani anunció una nueva iniciativa que busca atacar de raíz una problemática que, durante años, dejó a víctimas sin herramientas efectivas para defenderse.
Fraude de escrituras, la estafa inmobiliaria que se repite en Nueva York
Según un video publicado por el propio mandatario, el fraude de escrituras, conocido como “deed theft”, implica la falsificación o manipulación fraudulenta de documentos para transferir la propiedad de una vivienda sin el consentimiento del dueño legítimo.
Esta práctica, explicó Mamdani, puede llevar a situaciones extremas en las que una persona descubre que ya no es propietaria de su casa recién cuando enfrenta un proceso de desalojo.
El alcalde describió el problema con crudeza al señalar que “imaginar despertarse un día y descubrir que tu casa ya no es tuya” es una realidad para miles de residentes de la ciudad.
En ese mismo mensaje, remarcó que muchas de las víctimas pertenecen a comunidades afroamericanas y latinas, particularmente en barrios de Brooklyn y Queens, donde este tipo de estafa mostró mayor incidencia.
La oficina especializada de Mamdani contra el fraude inmobiliario en Nueva York
De acuerdo con el anuncio difundido por Mamdani en su cuenta oficial, la administración municipal avanzará con la creación de la primera Oficina de Prevención del Robo de Escrituras de la ciudad. Esta dependencia tendrá como objetivo central coordinar acciones para combatir el fraude y brindar asistencia a los afectados.
El propio alcalde sostuvo que durante demasiado tiempo el gobierno de la Gran Manzana permaneció inactivo frente a este delito, al permitir que organizaciones criminales operaran con impunidad. La iniciativa contempla varias líneas de acción concretas:
- Educación y concientización para propietarios en las zonas más afectadas.
- Coordinación con el Concejo Municipal y autoridades estatales para impulsar cambios legislativos.
- Trabajo conjunto con la Fiscalía General y las oficinas de fiscales de distrito para investigar y sancionar a los responsables.
- Asistencia directa a víctimas que necesiten orientación y apoyo legal.
Medidas de prevención recomendadas por Nueva York ante estos fraudes
El portal oficial del gobierno de la ciudad de Nueva York detalla una serie de acciones que los propietarios pueden tomar para reducir el riesgo de ser víctimas de fraude. Entre las principales recomendaciones se destacan:
- Revisar periódicamente el estado de la escritura de la propiedad en los registros oficiales.
- Inscribirse en el programa de notificación de documentos registrados, que alerta cuando se presenta cualquier cambio.
- Verificar que la dirección postal asociada a la propiedad sea correcta.
- Prestar atención a la interrupción de facturas de impuestos o servicios.
- Supervisar regularmente las propiedades desocupadas.
- Evitar la acumulación de correspondencia cuando se está fuera del hogar.
Además, se sugiere tomar medidas adicionales como contratar un seguro de título, consultar con abogados antes de modificar la titularidad de una propiedad y asegurarse de que los documentos sucesorios estén correctamente redactados.
Qué hacer en caso de sospecha de fraude inmobiliario en Nueva York
El portal oficial indica que actuar con rapidez es fundamental ante cualquier indicio de fraude. Las autoridades recomiendan:
- Denunciar el hecho ante las autoridades policiales.
- Obtener una copia certificada del documento sospechoso.
- Contactar a la fiscalía del distrito correspondiente.
- Consultar con un abogado para confirmar la titularidad del inmueble.
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