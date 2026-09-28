Buenas noticias sobre empleo en Nueva York: Mamdani abre un centro para facilitar el acceso al empleo

El alcalde Zohran Mamdani inauguró el Jobs NYC Center en Manhattan para conectar a residentes con empleos en el servicio público de la ciudad. El lugar funcionará como punto de atención sin turno, con orientación para buscar vacantes, preparar solicitudes y entender los exámenes del sistema de servicio civil.

Jobs NYC Center abre atención presencial para empleos públicos

La atención regular comenzará en 2 Lafayette Street el lunes 5 de octubre. Según informó la Alcaldía de Nueva York, la sede reúne servicios de empleo, ferias de contratación y actividades de capacitación en un local municipal que estaba desocupado.

La propuesta fue desarrollada por el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas y el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad, responsables respectivamente del programa Jobs NYC y de buena parte de los procesos de contratación pública.

Mamdani puso el foco en la accesibilidad del trámite. “Todo neoyorquino merece una oportunidad real de conseguir un buen empleo, incluso al servicio de la ciudad donde vive”, dijo el alcalde en un comunicado oficial.

El alcalde también sostuvo que el centro ayudará a identificar oportunidades, comprender los requisitos de contratación y construir una carrera en el sector público.

Durante el anuncio en vivo, Mamdani dijo: “Para nosotros, como uno de los empleadores más grandes de nuestra ciudad, con más de 300.000 trabajadores municipales, cuando miramos una vacante en la ciudad, tenemos que preguntarnos: ¿cómo podemos llenar esta vacante? ¿Cómo podemos hacerlo más rápido? ¿Cómo podemos hacerlo más veloz?“.

La apertura ya produjo una primera contratación: 17 integrantes del equipo NYC Business Express Service Team fueron incorporados después de una jornada realizada en agosto durante la apertura preliminar. Ese equipo ayuda a emprendedores a navegar permisos, licencias e inspecciones para abrir y operar negocios en la ciudad.

“Después de que presten su juramento de servicio civil hoy, cada miembro de este equipo facilitará la vida de los dueños de pequeños negocios actuando como un punto de contacto con el gobierno de la ciudad”, dijo Mamdani.

Durante el lanzamiento de Jobs NYC, Mamdani recordó que la ciudad emplea a unos 300 mil trabajadores municipales Captura de video

Qué servicios ofrecerá el centro

La sede concentrará información y acompañamiento para quienes quieran ingresar o avanzar dentro del empleo público. Entre los servicios anunciados figuran:

Búsqueda y postulación orientación sobre vacantes del sector público, formularios y procesos de selección

orientación sobre vacantes del sector público, formularios y procesos de selección Exámenes de servicio civil guía sobre cronogramas y requisitos; el edificio cuenta además con un centro de exámenes

guía sobre cronogramas y requisitos; el edificio cuenta además con un centro de exámenes Jornadas de contratación entrevistas y eventos con agencias que buscan incorporar personal

entrevistas y eventos con agencias que buscan incorporar personal Talleres y capacitación actividades sobre carreras públicas, procesos de selección y formación para agencias

La información es especialmente útil para quienes encuentran complejo el ingreso al Estado por la combinación de solicitudes, concursos y pruebas. La vicealcaldesa para Justicia Económica, Julie Su, afirmó que el centro apunta a ofrecer apoyo presencial a personas que percibían el proceso como demasiado burocrático, aunque cada vacante conservará sus requisitos propios.

Una sede fija para conectar vacantes y trayectorias

La nueva sede amplía una iniciativa que, desde 2024, trabajó con 47 agencias e instituciones públicas para reclutar personal, entre ellas el Departamento de Educación, NYC Health + Hospitals y la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

La diferencia ahora es disponer de un punto físico permanente en el bajo Manhattan, con contacto directo para personas que recién empiezan una búsqueda o que necesitan ordenar los pasos de un proceso ya iniciado.

Además de asistir a quienes buscan su primer puesto municipal, el anuncio prevé actividades para empleados de la ciudad que aspiren a una promoción o a otra carrera dentro del sector público.

El Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad indicó que el espacio difundirá calendarios de exámenes, capacitaciones y eventos de agencias, por lo que puede servir como punto de consulta antes de presentar una postulación. También habrá paneles sobre trayectorias laborales, encuentros de redes de empleados y talleres para los equipos que reclutan personal.

La noticia en pocas líneas

¿Qué cambió? Nueva York inauguró el Jobs NYC Center como sede fija para orientación y contratación de empleos públicos

Nueva York inauguró el Jobs NYC Center como sede fija para orientación y contratación de empleos públicos ¿Dónde funciona? En 2 Lafayette Street, Manhattan, en un espacio municipal que antes estaba vacante

En 2 Lafayette Street, Manhattan, en un espacio municipal que antes estaba vacante ¿Desde cuándo atenderá sin turno? Las horas regulares de atención presencial comenzarán el lunes 5 de octubre de 2026

Las horas regulares de atención presencial comenzarán el lunes 5 de octubre de 2026 ¿Qué utilidad concreta ofrece? Ayuda para buscar puestos, preparar solicitudes, comprender exámenes civiles y vincularse con agencias que contratan

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.