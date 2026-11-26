La alerta oficial para la ciudad de Nueva York en Thanksgiving apunta a lluvia intensa, viento fuerte e inundaciones costeras, no a una nevada como fenómeno principal. Las autoridades aconsejaron planificar los viajes del jueves 26 de noviembre ante la llegada de una tormenta costera.

Qué advierte Nueva York para Thanksgiving

En su aviso del 25 de noviembre, la alcaldía informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por viento fuerte desde las 10 hs del jueves hasta la 1 del viernes, hora local. También indicó una advertencia por inundaciones costeras para toda la ciudad desde las 7 del jueves hasta el viernes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se prevén precipitaciones e inundaciones durante el Día de Acción de Gracias en Nueva York Imagen generada con IA

Según el pronóstico difundido por la ciudad, el tramo más intenso se esperaba entre la tarde y el final de la noche del jueves, cuando podrían coincidir las ráfagas más fuertes, la lluvia más intensa y la marea alta. El comunicado mencionó vientos de hasta 65 millas por hora, unos 105 kilómetros por hora.

El cambio en el desfile de Macy’s en Nueva York

El desfile número 100 de Macy’s, originalmente previsto para Thanksgiving, fue trasladado al sábado 28 de noviembre. La ciudad informó que coordinó el cambio con la empresa y otras agencias por el pronóstico adverso.

Trabajadores desinflan un globo tras el aplazamiento del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el miércoles 25 de noviembre de 2026, en Nueva York Yuki Iwamura - AP

Las autoridades recomendaron prever tiempo adicional para viajar y, de ser posible, evitar desplazamientos durante la tarde y la noche del jueves. Para recibir alertas locales, la ciudad indicó que se puede enviar NotifyNYC por mensaje de texto al 692-692. Las personas que vivan cerca de la costa o en un sótano vulnerable a inundaciones deben seguir las indicaciones locales.

La noticia en pocas líneas

¿Se espera nieve en la ciudad de Nueva York en Thanksgiving? El aviso municipal del 25 de noviembre destaca lluvia, viento e inundaciones costeras, no una nevada como fenómeno principal.

¿Cuándo rige la advertencia por viento en Nueva York? Según la ciudad, el aviso del Servicio Meteorológico Nacional va de las 10 del jueves 26 de noviembre a la 1 del viernes 27, hora local.

Trabajadores desinflan globos tras el aplazamiento del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's al sábado, el 25 de noviembre de 2026, en la ciudad de Nueva York ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué se espera de la tormenta en Nueva York? La alcaldía prevé las condiciones más intensas entre la tarde y la noche del jueves 26, con lluvia, viento y riesgo de inundaciones costeras.

¿Cuándo será el desfile de Macy’s en 2026? El desfile de Acción de Gracias en Nueva York fue trasladado del jueves 26 al sábado 28 de noviembre por el pronóstico adverso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.