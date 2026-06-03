Cambio en pleno Manhattan: Nueva York abrirá un carril exclusivo para buses en una popular calle

El alcalde Zohran Mamdani y Mike Flynn, comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés), anunciaron el inicio de las obras para crear un carril de buses en la calle 34 de Manhattan. La iniciativa forma parte de las inversiones destinadas a mejorar el transporte local.

El proyecto de Mamdani y el NYC DOT para mejorar el servicio de buses en Nueva York

Según detalló el comunicado publicado por la oficina del alcalde de Nueva York, las obras en Manhattan buscan darle más velocidad y regularidad al servicio de buses. Esto beneficiaría a aproximadamente 28.000 pasajeros que utilizan el transporte público cada día.

Representación del carril exclusivo para autobuses propuesto para la calle 34 NYC DOT

La zona en la que se construirá la nueva vía está entre la novena y la tercera avenida y contempla el tránsito en ambos sentidos. El espacio funcionará de lunes a domingo y su horario de funcionamiento será desde las 6 hasta las 22 horas.

El carril exclusivo para buses de la calle 34 forma parte de la iniciativa Vision Zero de Nueva York

La calle 34 cuenta con la categoría de corredor de prioridad de Vision Zero, iniciativa que desde 2014 busca eliminar las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito. Entre 2020 y 2024, el tramo registró un total de 324 heridos.

Según datos del NYC DOT, los carriles exclusivos para buses permiten que circulen más rápido, lo que reduce los incidentes en un 45%. Además, tras la implementación de este sistema en la calle 14, los accidentes con heridos disminuyeron casi un 60%.

Mamdani destacó la importancia del proyecto para bajar la congestión de tráfico

Más allá de la iniciativa Vision Zero y la expectativa de que la medida reduzca los accidentes, Mamdani hizo hincapié en la mejora del servicio que vivirán los usuarios del transporte público, particularmente en la velocidad de los traslados.

En declaraciones compartidas en el comunicado, el alcalde destacó este aspecto y remarcó que la medida es importante para combatir las demoras en Manhattan: “Los neoyorquinos pasan demasiado tiempo en autobuses atrapados en el tráfico. El carril exclusivo de la calle 34 cambiará esta situación, convirtiendo uno de nuestros corredores más congestionados en uno por el que realmente se pueda circular”.

Mamdani y el NYC DOT aseguraron que las obras en la calle 34 reducirán los accidentes Yuki Iwamura - AP

Por su parte, Flynn también destacó la importancia del proyecto en Nueva York. “El carril para autobuses contribuirá a ofrecer un servicio más rápido para los pasajeros, condiciones más seguras para los peatones y una vía más eficiente para todos aquellos que dependen de ella”, señaló el comisionado del NYC DOT.

Cuándo estará listo el nuevo carril de buses de la calle 34 en Manhattan

El comunicado de la oficina del alcalde Mamdani afirma que este mes comenzará el proceso de comunicación con el público. Durante el verano, el personal del NYC DOT instalará carteles de señalización para delimitar el nuevo carril.

El ayuntamiento busca que la calle 34 sea un modelo de transporte de superficie en el centro de Manhattan. El esquema de trabajo proyecta el fin de la construcción en otoño de este año.