Nueva York refuerza la seguridad en el metro: qué medidas incluye la nueva ley firmada por Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley como parte del presupuesto para el año fiscal 2027 que fortalece la seguridad pública. La normativa implementa estrategias financieras y tecnológicas para combatir la delincuencia en las calles y el sistema de transporte público, con un apartado específico enfocado en el metro.

Hochul destinó una inversión millonaria para mejorar la seguridad en el metro

Según un comunicado oficial, el presupuesto estatal destina 77 millones de dólares adicionales para financiar el despliegue de agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) en las estaciones del metro. Los fondos permiten cubrir de manera prioritaria las zonas con mayor necesidad y reforzar la vigilancia de los pasajeros.

Uno de los objetivos principales del nuevo presupuesto es destinar fondos para mejorar la seguridad en el transporte público de Nueva York Olga Fedorova - FR172242 AP

La nueva legislación incrementa la capacidad operativa de los Equipos de Respuesta Conjunta del Metro, conocidos como SCOUT, al ampliar sus miembros en un 50%. La cantidad de integrantes de este programa de salud mental y vigilancia pasa de 10 a 15 de forma inmediata.

La expansión del personal técnico se implementa para otorgar una mayor flexibilidad para operar en diferentes puntos de la red de transporte de la ciudad. Los equipos también se dedicarán a asistir a personas en situación de emergencia.

Las seis medidas principales de seguridad pública en el presupuesto de Hochul

El nuevo plan financiero del gobierno neoyorquino concentra sus recursos en seis ejes fundamentales para combatir el crimen. Estas directrices buscan proteger a los ciudadanos con tecnología y el fortalecimiento de las agencias de control.

Las medidas incluyen:

Regulaciones frente a las armas de fuego caseras e ilegales impresas en 3D.

e ilegales impresas en 3D. Inversión en nuevas tecnologías para combatir el crimen y mejoras en laboratorios forenses .

. Apoyo económico destinado a los agentes del orden , servicios de emergencia y licencias por incidentes críticos.

, servicios de emergencia y licencias por incidentes críticos. Protección de las carreteras mediante dispositivos inteligentes de control de velocidad .

. Optimización de los sistemas estatales de respuesta ante emergencias y desastres masivos.

y desastres masivos. Resguardo de la libertad religiosa y la seguridad en el acceso a los templos.

Kathy Hochul detalló las mejoras en seguridad que incluye el nuevo presupuesto estatal de Nueva York @GovKathyHochul

El plan de seguridad de Hochul que regula las impresoras 3D y combate las armas ilegales

Además, el presupuesto anunciado por Hochul incluye un plan de seguridad pública que establece medidas estrictas para detener la fabricación ilegal de armas de fuego. Las normativas exigen que las impresoras 3D comercializadas en el estado de la Gran Manzana cuenten con tecnología básica para bloquear la producción de estos componentes.

El anuncio de Hochul sobre su plan para combatir el fraude de seguros en Nueva York

En ese sentido, la División de Servicios de Justicia Penal coordinará un grupo de expertos encargado de redactar las regulaciones de control para estos dispositivos. La legislación estatal se encargará de sancionar la venta de impresoras que omitan este sistema y penalizar la distribución de planos de armas digitales.

Centro de análisis y lugares de culto: los cambios que anunció Hochul

El presupuesto para el año fiscal 2027 también financia la creación de un Centro de Análisis del Crimen en el condado de Westchester para optimizar las investigaciones en tiempo real. Asimismo, se mejorará la infraestructura de los laboratorios forenses y se acelerará el procesamiento de pruebas de ADN.

La ley protege además el derecho a la libertad religiosa al tipificar como delito la interferencia intencional en el acceso a lugares de culto. La policía local queda facultada para establecer perímetros de seguridad de más de 15 metros de distancia durante manifestaciones públicas.