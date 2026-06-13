Camisetas para todos: Mamdani lanzó una versión asequible inspirada en NYC para el Mundial 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó una edición limitada de camisetas oficiales para celebrar el Mundial 2026. La iniciativa busca ofrecer un producto relacionado con el torneo a un precio accesible para los residentes de la Gran Manzana.

Cómo son las camisetas del Mundial lanzadas por Mamdani

La alcaldía diseñó tres modelos distintos de camisetas inspiradas en la estética retro de la ciudad. Según GQ Magazine, el artista Arsh Raziuddin creó los gráficos, que incluyen un logo con forma de balón y una paloma representativa.

Así se ven los tres diseños de camisetas de NYC para el Mundial 2026 Cortesía de Alcaldía de la ciudad de Nueva York con GQ Magazine

La realización está a cargo de Mazzi Sports, un estudio familiar situado en el barrio de Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn. Esta fábrica local tiene una amplia trayectoria y se destacó en Nueva York por su producción de batas médicas durante la pandemia.

El producto presenta tres combinaciones cromáticas pensadas para la identidad neoyorquina. Los colores disponibles son el blanco y negro clásico, el amarillo y negro estilo taxi y una mezcla de azul, rojo y naranja.

El pecho luce el estampado “NEW YORK CITY”, mientras que la espalda lleva el número “26” alusivo al año del torneo. La producción artesanal garantiza un acabado cuidadoso para cada una de las 1500 unidades disponibles en total.

Cuánto cuestan las camisetas del Mundial lanzadas por Mamdani en Nueva York

De las 1500 unidades disponibles en total, hay 500 de cada combinación de colores. El precio de venta alcanza los 50 dólares por unidad, lo que representa aproximadamente un tercio de lo que cuestan las equipaciones oficiales de marcas de primera línea, según GQ Magazine.

Las camisetas se podrán adquirir únicamente de forma presencial. La venta inició este viernes 12 de junio a las 9 hs (hora local) en la tienda oficial NYC City Store, ubicada en One Centre Street.

Uno de los dueños de la fábrica familiar que creó las camisetas lanzadas por Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York Cortesía de la alcaldía de la ciudad de Nueva York con GQ Magazine

Según lo que comunicó la administración municipal, el proyecto es parte de una estrategia del alcalde Mamdani para ampliar el acceso y la identificación con el Mundial 2026. La administración también gestionó entradas de bajo costo para los partidos en el MetLife Stadium.

Además de las prendas, la ciudad organizará eventos gratuitos para los aficionados y fiestas masivas para ver los partidos. Estas acciones pretenden que ningún neoyorquino quede excluido de la celebración por razones económicas.

El objetivo de Mamdani con la venta de camisetas en Nueva York

El alcalde Mamdani enfatizó la importancia de este lanzamiento para fortalecer el sentido de pertenencia en los barrios.

El alcalde declaró en ese sentido a GQ Magazine: “Las camisetas representan mucho más que el equipo al que apoyas, representan el orgullo por tus orígenes y tu identidad”. Al tiempo, el demócrata resaltó que el diseño fue realizado específicamente por y para los residentes de Nueva York.

El anuncio de Mamdani y Hochul sobre el evento para ver la final en Nueva York

A su vez, la administración agradeció públicamente al equipo de Mazzi Sports por su labor en esta colaboración textil. El alcalde espera que estos productos permitan a los ciudadanos mostrar su orgullo local durante todo el torneo.

Por último, el mandatario expresó su entusiasmo por participar activamente en eventos relacionados con la Copa del Mundo. “Hay una magia que cobra vida en la ciudad, y esa magia surge independientemente de dónde se celebre el Mundial”, afirmó.