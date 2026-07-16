¿Cielos marcianos en Nueva York? El peligroso fenómeno que podría opacar la final del Mundial 2026 en EE.UU.

Cuando faltan tres días para que se celebre la final del Mundial 2026, el pronóstico meteorológico mantiene bajo observación un fenómeno que altera el cielo en el noreste de Estados Unidos, comparable con el cielo en el planeta Marte. El humo proveniente de los incendios forestales en Canadá redujo la visibilidad, deterioró la calidad del aire y volvió a teñir el horizonte con tonos anaranjados que recuerdan al histórico episodio registrado en Nueva York en junio de 2023. Aunque las condiciones mejorarían antes del domingo 19, el evento volvió a poner el foco sobre un escenario que, de repetirse, podría afectar el entorno del partido decisivo entre la Argentina y España.

Humo de incendios en Canadá: alertas por mala calidad del aire en Nueva York

Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el humo generado por incendios forestales en la provincia canadiense de Ontario continuará reduciendo la visibilidad y deteriorando la calidad del aire, al menos, hasta la noche del jueves.

El Índice de Calidad del Aire (AQI) en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut podría superar el valor de 100 SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El organismo explicó que, a medida que el humo desciende hacia niveles cercanos a la superficie, pueden registrarse visibilidades reducidas de entre dos y cinco millas (entre 3,2 y ocho kilómetros), además de un marcado empeoramiento de la calidad del aire. Como consecuencia, las agencias ambientales estatales emitieron alertas para toda el área bajo jurisdicción de la oficina meteorológica.

Las advertencias alcanzan sectores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Entre los condados incluidos aparecen:

Nueva York : Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island, Nassau, Suffolk, Westchester, Rockland, Orange y Putnam.

: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island, Nassau, Suffolk, Westchester, Rockland, Orange y Putnam. Nueva Jersey : Bergen, Passaic, Hudson, Essex y Union.

: Bergen, Passaic, Hudson, Essex y Union. Connecticut: Fairfield, New Haven, Middlesex y New London.

En el caso del estado de Nueva York, el aviso sanitario indica que el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés) podría superar el valor de 100 debido a la concentración de partículas finas. Las autoridades sanitarias recomendaron que las personas reduzcan la actividad física intensa al aire libre si es posible, especialmente entre quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas y los grupos más sensibles, como niños pequeños.

Por qué el humo de los incendios tiñe de naranja el cielo de Nueva York

De acuerdo con Fox Weather, el humo que avanza sobre el noreste de Estados Unidos proviene de un importante brote de incendios forestales activos en el oeste de Ontario, al que también se suman focos en Minnesota. El cambio en la dirección de los vientos permitió que la enorme columna de humo abandonara la región de los Grandes Lagos y avanzara hacia el corredor de la autopista Interestatal 95.

El fenómeno, que tiñe el horizonte de un tono "marciano" debido a la filtración de la luz solar por las partículas de humo SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fox Weather señaló que este episodio genera cielos anaranjados muy similares a los que sorprendieron a millones de personas durante junio de 2023, cuando Nueva York quedó envuelta por una atmósfera de aspecto “marciano”. Esa comparación responde al intenso color naranja que adquiere el cielo cuando las partículas de humo filtran la luz solar.

Las imágenes difundidas durante las últimas horas muestran un sol rojizo detrás del perfil urbano de la Gran Manzana, mientras otras zonas del noreste, como el norte del estado de Nueva York, Massachusetts y Vermont, también quedaron cubiertas por una densa neblina provocada por el humo.

Según Fox Weather, actualmente permanecen activos 54 incendios forestales en Canadá, incluidos 13 nuevos focos detectados durante el miércoles. A ese panorama se agregan otros incendios que crecieron en el norte de Minnesota, favorecidos por las altas temperaturas registradas en la región.

Clima para Argentina-España: el pronóstico para la final del Mundial 2026

Más allá del impacto inmediato del humo durante el jueves, el pronóstico indica que el siguiente sistema meteorológico importante llegará el sábado. Según el NWS, ese será el día con mayor probabilidad de lluvias y tormentas debido al avance de un frente frío sobre el noreste.

El Humo Sobre Nueva York

Las precipitaciones previstas para el fin de semana oscilarían entre media pulgada y una pulgada (1,3 y 2,5 centímetros), aunque podrían registrarse acumulados superiores en sectores puntuales. El organismo también advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas localizadas y un riesgo marginal de inundaciones repentinas, favorecidas por una atmósfera muy húmeda.

Sin embargo, el escenario cambia de cara al domingo 19 de julio, cuando está prevista la final del Mundial 2026 en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que las condiciones comenzarían a mejorar durante la segunda mitad del día gracias al regreso de un sistema de alta presión desde el noroeste. Para esa jornada predominarían condiciones mayormente estables, con posibilidad de algún chaparrón residual durante la mañana, principalmente al este del área metropolitana.