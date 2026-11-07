Citi Bike en Nueva York: Mamdani suma estaciones en siete barrios y sigue el pase de US$5 para hogares elegibles

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 15 de octubre de 2026 la finalización de una expansión de Citi Bike que agregó más de 230 estaciones y 3700 puntos de anclaje en siete barrios del Bronx, Brooklyn y Queens. La ampliación incorpora sectores que antes no tenían acceso al sistema de bicicletas compartidas.

En qué barrios de Nueva York terminó la expansión de Citi Bike

Según informó la alcaldía, el despliegue comenzó en Bay Ridge y terminó en East New York. También alcanzó a Norwood, Riverdale, Brownsville, Kensington y Forest Hills. La novedad es la conclusión de esa expansión, no una instalación simultánea de todas las estaciones el día del anuncio.

Citi Bike que agregó más de 230 estaciones y 3700 puntos de anclaje en Nueva York Citi Bike

“Estamos facilitando que las personas lleguen al trabajo y a la escuela”, afirmó Mamdani, en una declaración traducida del inglés. El comunicado señaló que los usuarios de Bay Ridge realizaron más de 75.000 viajes desde la apertura de las primeras estaciones en septiembre del año anterior.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) trabaja con las comunidades para definir las ubicaciones, mientras Lyft instala, opera y mantiene las estaciones. La ampliación agrega aproximadamente 25,9 kilómetros cuadrados de cobertura, según el balance municipal.

El gerente general de Citi Bike, Patrick Knoth, dcstacó en ese mismo comunicado que, en las nuevas estaciones de Norwood, “más de la mitad de los viajes” corresponden al programa de tarifa reducida, en una declaración traducida del inglés. Ese dato describe el uso observado en ese barrio, no la proporción de usuarios de toda la ciudad.

Cómo funciona el pase reducido de Citi Bike por US$5

El sistema mantiene una membresía de US$5 mensuales para residentes elegibles de vivienda pública y beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). El beneficio no fue creado con esta expansión: ya integra la oferta de acceso de Citi Bike.

Citi Bike mantiene una membresía de US$5 mensuales NY Vision Zero

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) es una de las instituciones cuyos residentes pueden reunir los requisitos. La membresía incluye viajes ilimitados de hasta 45 minutos en bicicletas clásicas y no exige un compromiso anual. Las bicicletas eléctricas y los viajes que exceden el tiempo incluido tienen cargos adicionales.

La página vigente de inscripción de Citi Bike establece estas condiciones prácticas:

Tener 16 años o más y proporcionar una tarjeta de crédito, débito o prepaga

Beneficiarios de SNAP: presentar una carta de beneficios o una captura con el nombre del titular en ACCESS HRA, el portal de la Administración de Recursos Humanos de Nueva York (HRA, por sus siglas en inglés)

Residentes de NYCHA: aportar el número de cuenta de la autoridad de vivienda; para viviendas convertidas a Sección 8, se solicita además la identificación del vale y prueba de residencia

Para obtener la constancia de SNAP, el operador indica ingresar al sitio web de ACCESS HRA, abrir los detalles del caso y guardar la captura con el nombre o la declaración de beneficios en PDF. El sistema no acepta documentos que no permitan identificar al solicitante.

Cómo iniciar y terminar un viaje sin dejarlo abierto

La ayuda oficial del operador explica que el viaje puede iniciarse en la aplicación Citi Bike o Lyft, mediante el escaneo del código QR de la bicicleta. Los miembros también pueden usar una llave. El mapa permite localizar estaciones y consultar la disponibilidad antes de elegir el recorrido.

Al devolver la bicicleta, la guía municipal NYC311 indica alinear la pieza triangular frontal con el anclaje, introducirla con firmeza y esperar la luz verde. El viaje se considera cerrado cuando aparece esa confirmación. Si no se enciende, la devolución no quedó confirmada y hay que volver a intentarlo.

Si la estación está llena, NYC311 explica que el usuario puede solicitar en el quiosco un crédito de 15 minutos y dirigirse a la estación con espacios libres que indique el sistema. El servicio de asistencia de Citi Bike atiende en el 855-245-3311, las 24 horas.

La noticia en pocas líneas

¿Qué expansión de Citi Bike informó Nueva York el 15 de octubre de 2026? La Alcaldía de Nueva York informó la conclusión de una expansión de Citi Bike con más de 230 estaciones y 3700 anclajes en siete barrios.

¿Qué siete barrios incluye la nueva expansión de Citi Bike en Nueva York? La expansión de Citi Bike incluye Norwood, Riverdale, Brownsville, East New York, Kensington, Bay Ridge y Forest Hills.

¿Quiénes pueden acceder al abono de Citi Bike de US$5 mensuales en Nueva York? El abono reducido de Citi Bike alcanza a residentes elegibles de NYCHA y beneficiarios de SNAP de 16 años o más, entre otros grupos previstos por el programa.

¿Cómo confirma un usuario de Citi Bike que terminó su viaje en una estación? El usuario de Citi Bike debe esperar la luz verde del anclaje.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.