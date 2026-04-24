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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFacebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 40 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 53%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
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