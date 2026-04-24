Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 25 de abril la temperatura rondará entre 40 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 53%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Noreste

: 7 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 53%

: 53% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.