Hochul pone límites a empleados estatales de Nueva York para combatir la corrupción: “Damos el ejemplo”

El gobierno de Nueva York implementó una nueva normativa para regular la conducta ética de sus funcionarios en relación con las plataformas de predicción. La gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva para asegurar que los datos gubernamentales confidenciales no se conviertan en una herramienta de enriquecimiento personal para los empleados estatales.

La orden ejecutiva de Kathy Hochul contra la corrupción en Nueva York

En un comunicado publicado el miércoles 22 de abril por la oficina de la gobernadora, se estableció que ningún oficial o empleado de una agencia estatal podrá utilizar información obtenida en el ejercicio de sus funciones para buscar ganancias o evitar pérdidas en mercados de predicción. Según el texto oficial, esta medida prohíbe también que los funcionarios asistan a terceros para sacar beneficios.

La orden ejecutiva n° 60 de Kathy Hochul busca frenar las apuestas en los mercados de predicción Instagram Hochul

“Enriquecerse a base de apuestas con información privilegiada es corrupción, ni más ni menos”, aseguró Hochul y añadió: “Queremos garantizar que los funcionarios públicos trabajen para el pueblo, no para su propio enriquecimiento personal”.

La medida se enmarca en un contexto de preocupación por el uso de información privilegiada en plataformas digitales de apuestas. La gobernadora envió un mensaje contra el presidente estadounidense y su administración: “Mientras Donald Trump hace la vista gorda ante el caos ético, nosotros estamos dando ejemplo”.

La normativa define los mercados de predicción como plataformas de intercambio donde los participantes compran y venden contratos basados en el resultado de eventos futuros, tales como elecciones, actividades militares o indicadores económicos.

La orden ejecutiva n° 60 aclara que no contempla plataformas autorizadas para el comercio de valores o materias primas, dado que se centra específicamente en los sitios de apuestas sobre “eventos del mundo real”.

Los riesgos de los mercados de predicción en Nueva York

Los mercados de predicción permiten a los individuos realizar inversiones sobre una amplia gama de sucesos, que van desde resultados electorales hasta detalles menores como la vestimenta de un funcionario público.

En los mercados de predicción es posible apostar sobre diversos temas, de mayor a menor importancia gubernamental Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

La administración de Hochul justificó la urgencia de esta orden al citar reportes de ganancias inusuales que coinciden con acciones gubernamentales. Entre los ejemplos destacados en los documentos oficiales se menciona a un operador que obtuvo más de US$400 mil en enero tras apostar sobre la permanencia de Nicolás Maduro en el poder de Venezuela.

La orden ejecutiva en cuestión se fundamenta principalmente en el código ético de Nueva York, que establece que los empleados del estado no deben tener intereses financieros que entren en conflicto con sus tareas oficiales.

Las consecuencias que enfrentarán los funcionarios públicos que no cumplan con la orden firmada por Hochul Captura YouTube/Governor Kathy Hochul

¿Qué cambios traerá esta medida de Hochul en Nueva York?

Según el documento oficial, cualquier violación puede resultar en el despido del funcionario u otras medidas disciplinarias determinadas por su autoridad de designación.

Además, los casos sospechosos podrán ser remitidos a la Comisión de Ética y Cabildeo en el Gobierno para una investigación formal más estricta.