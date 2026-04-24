Cómo avanza el IBX, el tren ligero de Nueva York que conectará Brooklyn y Queens en menos de 32 minutos

En Nueva York, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) desarrolla nuevas instancias de participación pública y avanza en el desarrollo técnico para definir el diseño del corredor del Interborough Express (siglas de IBX). Durante 2026, el proyecto avanzará en la evaluación ambiental y en la definición de su diseño preliminar.

Qué es el IBX de Nueva York y qué estaciones conecta entre Brooklyn y Queens

El IBX es un sistema de transporte diseñado para conectar sectores de Brooklyn y Queens a lo largo de un corredor ferroviario existente de 14 millas (22,5 kilómetros). El trazado se extenderá desde Bay Ridge, en Brooklyn, hasta Jackson Heights, en Queens.

El IBX conectará Bay Ridge, en Brooklyn, con Jackson Heights, en Queens MTA

El recorrido utilizará infraestructura ferroviaria ya operativa, como la línea Bay Ridge Branch —propiedad del Long Island Rail Road— y el tramo Fremont Secondary, administrado por CSX. La futura línea ofrecerá conexión con hasta 17 líneas de metro y con el propio Long Island Rail Road. Esto ampliará las alternativas de movilidad en la ciudad.

Cronograma del IBX: qué etapas completó la MTA y qué falta para su construcción

El proyecto se inició en enero de 2022, cuando la gobernadora Kathy Hochul instruyó a MTA a comenzar la evaluación ambiental.

En enero de 2023, las autoridades publicaron el informe de planificación y, en agosto de ese año, se incorporó un consultor ambiental. Entre 2024 y 2025 se realizaron instancias de participación comunitaria. En octubre de 2025 comenzó formalmente la revisión ambiental y en noviembre se completaron audiencias de alcance con más de 500 comentarios.

Actualmente, continúa el proceso de evaluación ambiental, que analizará impactos como ruido, calidad del aire y afectaciones a propiedades. Para otoño/invierno de 2026 se prevé la publicación del documento final de alcance y del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental, junto con la realización de una audiencia pública.

Las autoridades prevén publicar un diseño preliminar del corredor a fines de 2026 y continuar con la interacción con la comunidad durante 2027.

Cuánto tardará el IBX entre Brooklyn y Queens y cuántos pasajeros moverá

La nueva línea forma parte de una expansión del sistema de transporte público y apunta a reducir los tiempos de viaje entre ambos distritos. La duración estimada del trayecto completo será inferior a 32 minutos.

El recorrido tendrá una extensión de 14 millas (22,5 km) MTA

El proyecto también prevé beneficiar a cerca de 900.000 residentes que viven en los barrios cercanos al corredor y a 260.000 personas que trabajan en Brooklyn y Queens. La estimación oficial proyecta una demanda diaria de 160.000 pasajeros en días laborales. Entre los objetivos del IBX se incluyen:

La reducción de la congestión.

La ampliación del acceso a oportunidades económicas, servicios esenciales y espacios recreativos en zonas donde más de un tercio de la población se encuentra por debajo del nivel federal de pobreza.

Cómo participar en las audiencias públicas del IBX en Nueva York

Las instancias de participación comunitaria, que se realizarán hasta 2027, incluyen talleres públicos presenciales organizados por la MTA, donde se presentan avances del proyecto y se recogen opiniones sobre las estaciones y el diseño del servicio.

Además, durante 2026 la MTA realiza presentaciones ante juntas comunitarias a lo largo del trazado en Brooklyn y Queens, en las que comparte información del proyecto, responde preguntas y recibe comentarios de los residentes.

El proceso también contempla encuestas online y un canal de contacto por correo electrónico (IBXoutreach@mtacd.org). Estos medios permiten enviar sugerencias sobre el diseño de las estaciones, los entornos cercanos y la experiencia de los usuarios.

El sistema aprovechará un corredor ferroviario ya existente MTA

Los cambios recientes en el trazado del IBX y las estaciones que analiza la MTA

A medida que avanzan los estudios y la participación ciudadana, el proyecto incorpora modificaciones. Entre los cambios recientes se encuentra el desplazamiento de la estación de Atlantic Avenue hacia el norte, dentro del túnel de East New York. El cambio busca facilitar las conexiones con las líneas A y C en Broadway Junction.

A su vez, el diseño inicial contemplaba un tramo a nivel de calle en Metropolitan Avenue. Sin embargo, a partir de comentarios de la comunidad, se prioriza ahora una alternativa subterránea en ese sector.

También se evalúa la posible eliminación de la estación Sutter Avenue, en función de análisis sobre transferencias, distancia entre estaciones y desempeño del sistema.