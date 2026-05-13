Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 13 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 42%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 42%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
El martes 19 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Preocupación y desconcierto entre los ministros de Milei por el fuerte recorte del gasto público
- 2
Una masajista uruguaya, la testigo clave que amenaza con hacer caer el polémico indulto a Nicole Minetti en Italia
- 3
Fauna en extinción: Gendarmería rescató a una tortuga terrestre de patas rojas que era trasladada adentro de una olla
- 4
Díaz Ayuso acusó a Sheinbaum y a Sánchez de “ponerla en peligro” y abandonarla durante su viaje a México