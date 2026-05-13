Adiós temporal a Costco en Nueva York: el cierre masivo de tiendas programado para mayo 2026

Miles de clientes de Costco en Nueva York deberán pensar en otro lugar para realizar sus compras durante el último fin de semana largo de mayo. La empresa confirmó que mantendrá cerrados todos sus establecimientos en Estados Unidos por el Día de los Caídos, uno de los feriados contemplados dentro de su cronograma anual.

¿Por qué Costco suspenderá su actividad el 25 de mayo?

La firma aplica una política fija para determinadas fechas del calendario estadounidense, en las que detiene completamente su funcionamiento a nivel nacional de forma temporal. Entre ellas aparece el Memorial Day, que en 2026 se celebrará el lunes 25 de mayo.

Costco retomará su funcionamiento habitual después de finalizar el feriado Tripadvisor

La jornada integra el grupo de feriados en los que la cadena no opera en ninguno de sus centros comerciales. El listado oficial también incluye:

Año Nuevo

Domingo de Pascua

Día de la Independencia

Día del Trabajo

Día de Acción de Gracias

Navidad

Los puntos de venta de Costco afectados en Nueva York

En total, son 19 las sedes que permanecerán fuera de servicio durante esa fecha federal en Nueva York. Los establecimientos alcanzados por la medida se ubican en:

Brooklyn

Commack

Holbrook

Lawrence

Manhattan

Melville

Nanuet

Nesconset

New Rochelle

Año Nuevo, Pascua, Independencia, Día del Trabajo, Acción de Gracias y Navidad también figuran entre los cierres anuales Tripadvisor

Oceanside

Port Chester

Queens

Rego Park

Riverhead

Rochester

Staten Island

Syracuse

Westbury

Yonkers

La compañía retomará sus operaciones normales una vez finalizado el feriado.

¿Qué representa el Día de los Caídos en Estados Unidos?

Según detalla Time and Date, el Memorial Day rinde homenaje a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que murieron mientras prestaban servicio a su patria.

La conmemoración surgió después de la Guerra Civil y originalmente recibió el nombre de “Día de la Decoración”, debido a la tradición de adornar con flores las tumbas de los soldados fallecidos. Con el paso del tiempo, el homenaje pasó a recordar a todos los militares estadounidenses muertos en guerras o intervenciones armadas.

La conmemoración incluye ceremonias y actos de homenaje en diferentes puntos de EE.UU. Entre las prácticas más habituales figuran:

Colocar la bandera estadounidense a media asta hasta el mediodía

Participar en el momento nacional de recuerdo a las 15 hs

Recorrer cementerios y memoriales militares

Dejar flores sobre las tumbas de soldados caídos

Asistir a desfiles y actividades comunitarias

¿Cómo impacta el Memorial Day en comercios y servicios?

El feriado federal modifica el funcionamiento de distintas actividades. De acuerdo con Time and Date, durante esa jornada suelen cerrar las oficinas gubernamentales y numerosas instituciones educativas. Algunos servicios públicos también trabajan con cronogramas reducidos.

A diferencia de Costco, muchas cadenas minoristas mantienen su operación durante el Memorial Day y aprovechan la fecha para sus descuentos y promociones especiales. Entre las compañías que confirmaron en sus sitios oficiales que mantendrán actividad aparecen: