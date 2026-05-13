Adiós temporal a Costco en Nueva York: el cierre masivo de tiendas programado para mayo 2026
Un total de 19 locales ubicados en territorio neoyorquino quedarán fuera de servicio temporalmente el lunes 25
- 4 minutos de lectura'
Miles de clientes de Costco en Nueva York deberán pensar en otro lugar para realizar sus compras durante el último fin de semana largo de mayo. La empresa confirmó que mantendrá cerrados todos sus establecimientos en Estados Unidos por el Día de los Caídos, uno de los feriados contemplados dentro de su cronograma anual.
¿Por qué Costco suspenderá su actividad el 25 de mayo?
La firma aplica una política fija para determinadas fechas del calendario estadounidense, en las que detiene completamente su funcionamiento a nivel nacional de forma temporal. Entre ellas aparece el Memorial Day, que en 2026 se celebrará el lunes 25 de mayo.
La jornada integra el grupo de feriados en los que la cadena no opera en ninguno de sus centros comerciales. El listado oficial también incluye:
- Año Nuevo
- Domingo de Pascua
- Día de la Independencia
- Día del Trabajo
- Día de Acción de Gracias
- Navidad
Los puntos de venta de Costco afectados en Nueva York
En total, son 19 las sedes que permanecerán fuera de servicio durante esa fecha federal en Nueva York. Los establecimientos alcanzados por la medida se ubican en:
- Brooklyn
- Commack
- Holbrook
- Lawrence
- Manhattan
- Melville
- Nanuet
- Nesconset
- New Rochelle
- Oceanside
- Port Chester
- Queens
- Rego Park
- Riverhead
- Rochester
- Staten Island
- Syracuse
- Westbury
- Yonkers
La compañía retomará sus operaciones normales una vez finalizado el feriado.
¿Qué representa el Día de los Caídos en Estados Unidos?
Según detalla Time and Date, el Memorial Day rinde homenaje a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que murieron mientras prestaban servicio a su patria.
La conmemoración surgió después de la Guerra Civil y originalmente recibió el nombre de “Día de la Decoración”, debido a la tradición de adornar con flores las tumbas de los soldados fallecidos. Con el paso del tiempo, el homenaje pasó a recordar a todos los militares estadounidenses muertos en guerras o intervenciones armadas.
La conmemoración incluye ceremonias y actos de homenaje en diferentes puntos de EE.UU. Entre las prácticas más habituales figuran:
- Colocar la bandera estadounidense a media asta hasta el mediodía
- Participar en el momento nacional de recuerdo a las 15 hs
- Recorrer cementerios y memoriales militares
- Dejar flores sobre las tumbas de soldados caídos
- Asistir a desfiles y actividades comunitarias
¿Cómo impacta el Memorial Day en comercios y servicios?
El feriado federal modifica el funcionamiento de distintas actividades. De acuerdo con Time and Date, durante esa jornada suelen cerrar las oficinas gubernamentales y numerosas instituciones educativas. Algunos servicios públicos también trabajan con cronogramas reducidos.
A diferencia de Costco, muchas cadenas minoristas mantienen su operación durante el Memorial Day y aprovechan la fecha para sus descuentos y promociones especiales. Entre las compañías que confirmaron en sus sitios oficiales que mantendrán actividad aparecen:
- ACME comunicó que sus 16 supermercados en Nueva York atenderán de 7 a 21 hs y que las farmacias operarán de 9 a 14 hs. La empresa también indicó que el servicio de retiro y entrega de compras estará disponible entre las 8 y las 20 hs.
- Aldi informó un esquema reducido para sus locales en el estado.
- Sam’s Club abrirá sus locales en Nueva York de 9 a 20 hs para todos los miembros; los socios Plus tendrán acceso exclusivo desde las 8 hs.
- BJ’s Wholesale Club igualmente confirmó funcionamiento normal el lunes 25 de mayo. Sus 49 establecimientos en el estado de Nueva York abrirán de 8 a 22 hs, mientras que las estaciones de gasolina atenderán de 6.30 a 22 hs, los centros de neumáticos trabajarán entre las 8 y las 18 hs y el área óptica funcionará de 10 a 17 hs.
- Whole Foods Market indicó que la mayoría de sus sucursales funcionará durante el feriado.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Preocupación y desconcierto entre los ministros de Milei por el fuerte recorte del gasto público
- 2
Una masajista uruguaya, la testigo clave que amenaza con hacer caer el polémico indulto a Nicole Minetti en Italia
- 3
Fauna en extinción: Gendarmería rescató a una tortuga terrestre de patas rojas que era trasladada adentro de una olla
- 4
Díaz Ayuso acusó a Sheinbaum y a Sánchez de “ponerla en peligro” y abandonarla durante su viaje a México