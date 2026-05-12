Cuándo terminan las clases en Nueva York: el inicio de las vacaciones de verano 2026

En Estados Unidos, cada distrito escolar posee la facultad de establecer las las fechas de inicio y cierre de cursada, así como los periodos de descanso. En el caso de Nueva York, el ciclo 2025-2026 se acerca a su fin y los estudiantes se preparan para comenzar sus vacaciones de verano. No obstante, las fechas pueden variar según la institución.

Calendario escolar 2025-2026 en Nueva York: cuándo terminan las clases según cada distrito

El sistema de educación en esta región del país norteamericano distingue entre tres modelos de centros: institutos con financiamiento del estado, entidades con fondos de origen particular y escuelas chárter. Estas últimas cuentan con autonomía operativa, aunque reciben financiamiento público.

El calendario de cursada de Nueva York

El portal oficial de calendarios nacionales de EE.UU. señala que la normativa en la mayoría de las jurisdicciones, incluida Nueva York, exige el cumplimiento de un mínimo de 180 días de instrucción por cada curso.

Para el periodo 2025-2026, que en gran parte del país norteamericano comenzó a principios de agosto, una estimación de las autoridades de educación sitúa el fin de las clases alrededor del 5 de junio.

No obstante, los distritos del noreste de EE.UU. suelen comenzar el ciclo después del Día del Trabajo, lo que provoca que el cierre del curso se traslade hacia mediados o finales de junio.

Fechas de cierre del ciclo lectivo en Nueva York y comienzo de las vacaciones de verano

Los centros de enseñanza del estado de Nueva York cuentan con un calendario con detalles específicos para sus alumnos. El primer día de clases para estas instituciones se fijó para el 4 de septiembre de 2025, lo que modifica el comienzo de las vacaciones, según especificó el portal Catholic Schools NY.

Las escuelas deben cumplir con un cronograma de 180 días de trabajo en Nueva York Unsplash

Fin del cuarto trimestre para el grado ocho: viernes 5 de junio.

para el grado ocho: viernes 5 de junio. Inicio de las ceremonias de graduación del grado ocho: viernes 12 de junio.

del grado ocho: viernes 12 de junio. Final del cuarto trimestre : viernes 12 de junio.

: viernes 12 de junio. Primer día permitido para el cese de actividades (con base en el uso de días por nieve): jueves 18 de junio.

(con base en el uso de días por nieve): jueves 18 de junio. Último día de actividades para los condados de la zona norte: jueves 18 de junio.

La administración de estas escuelas exige que los directores presenten un plan que contemple las jornadas laborales y académicas. El documento permite el uso de un máximo de 11 jornadas de salida temprana para el desarrollo de los profesionales del área.

Cómo afectan las tormentas y nevadas al calendario escolar de Nueva York

La fecha establecida para el receso en las aulas en Nueva York puede sufrir modificaciones debido a las condiciones climáticas en la región. Los cierres por la presencia de nieve o por emergencias obligan a los distritos a utilizar días de reserva que se encuentran en el calendario.

En las universidades, el cronograma no se asemeja al de la educación secundaria y primaria Pixabay

Si una escuela agotó estas jornadas durante el invierno, el curso debe extenderse para cumplir con los días preestablecidos.

Cuándo comienzan las vacaciones en universidades y centros de educación superior de Nueva York

El ámbito de la educación superior en Nueva York posee calendarios propios. Las instituciones de este nivel suelen tener periodos de descanso de mayor duración en invierno. Por ejemplo, en la Universidad Estatal de Nueva York (Suny Albany), el receso de invierno terminó el 21 de enero de 2026.