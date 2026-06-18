Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 57 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 81%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 22 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 22 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 81%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El jueves 18 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.
Juneteenth 19 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El sábado 20 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El domingo 21 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El lunes 22 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
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