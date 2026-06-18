Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de junio

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 18 de junio la temperatura rondará entre 57 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 81%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 22 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 22 mph, Suroeste

: 22 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 81%

: 81% Pronóstico: chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 22 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 23 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El sábado 20 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El domingo 21 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.