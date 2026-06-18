Nueva York: 450.000 personas perderán el Essential Plan desde el 1° de julio, con un golpe extra a los DACA

Unos 450.000 neoyorquinos perderán desde el 1° de julio su cobertura médica del Essential Plan en Nueva York. La medida responde a recortes federales derivados de la “One Big Beautiful Bill Act”, o H.R.1, y afectará a afiliados con ingresos anuales de 31.920 a 39.900 dólares en hogares unipersonales.

Qué cambiará para el Essential Plan en Nueva York

El Essential Plan es un seguro médico integral destinado a neoyorquinos de bajos ingresos que no califican para Medicaid. Actualmente, 1,7 millones de personas dependen de este programa, que ofrece beneficios como ausencia de prima mensual y deducibles y atención preventiva gratuita, según informó NY State of Health.

La pérdida de elegibilidad alcanzará a quienes tengan ingresos de entre el 200% y el 250% del Nivel Federal de Pobreza Magnific

Los recortes harán que, desde el 1° de julio, los residentes del estado con ingresos de entre el 200% y el 250% del Nivel Federal de Pobreza (FPL, por sus siglas en inglés) pierdan la elegibilidad. De acuerdo con el medio Documented, quienes quedarán fuera ya recibieron cartas con instrucciones para buscar otro programa de seguro médico.

La reducción de fondos federales afectó al Essential Plan de Nueva York

La aprobación de la H.R.1 redujo subsidios del Mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés). Según el reporte de Documented, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, logró preservar la asistencia para la mayoría de los inscritos al restablecer la autoridad del Programa Básico de Salud.

Sin embargo, la disminución del financiamiento federal afectará a más de una cuarta parte de quienes estaban activos este año. Ese grupo dejará de formar parte del Essential Plan desde la entrada en vigor de la medida.

Cómo impactará la medida en beneficiarios de DACA

Los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) tendrán un impacto adicional. Quienes superen el 138% del Nivel Federal de Pobreza, equivalente a más de US$22.024 al año para un hogar unipersonal, no calificarán para ningún programa de NY State of Health.

El Essential Plan cubre actualmente a 1,7 millones de residentes de bajos ingresos que no califican para Medicaid en Nueva York Magnific

La única excepción corre para los beneficiarios que atraviesen cambios de vida calificables. Entre esas modificaciones pueden figurar:

Variaciones en los ingresos.

Cambios en la composición del hogar o en el estatus migratorio que los ubiquen dentro de una categoría con acceso a cobertura.

En esos casos, podrán informar los cambios en una solicitud en línea o llamar al 1-855-355-5777, con la línea TTY 1-800-662-1220, para consultar su elegibilidad.

Otra excepción relevante alcanza a personas embarazadas. Algunas podrán conservar el seguro sin importar sus ingresos anuales:

Las afiliadas embarazadas con fecha de parto anterior al 1° de enero de 2027 seguirán inscritas en el Essential Plan durante el resto del embarazo y por el período posparto de 12 meses.

en el Essential Plan durante el resto del embarazo y por el período posparto de 12 meses. Las personas embarazadas con fecha de parto posterior al 1° de enero de 2027 serán transferidas a Medicaid el 1° de julio de 2026.

Qué opciones tendrán quienes salgan del programa Essential Plan

Las personas que pierdan el Essential Plan podrán inscribirse en un Plan de Salud Calificado (QHP, por sus siglas en inglés). Según Documented, esa alternativa puede implicar primas, deducibles y gastos de bolsillo más altos.

Los afiliados afectados tendrán plazo hasta el 30 de agosto de 2026 para anotarse sin quedar con una brecha en la cobertura. El costo total de un QHP dependerá del ingreso del hogar, la ubicación y el plan elegido.

Algunas personas también podrán calificar para créditos fiscales federales de prima, que reducen el monto mensual a pagar.