Elecciones en Nueva York: ¿puedo votar en las primarias si no soy ciudadano?

Las elecciones primarias de Nueva York se celebrarán el 23 de junio y una de las dudas más frecuentes entre los inmigrantes es quiénes pueden participar en la votación. En estos comicios, los no ciudadanos no pueden votar, incluso si tienen una green card o están en proceso de obtener la ciudadanía estadounidense.

Quién puede votar en las primarias de Nueva York

Según la página oficial del gobierno de Estados Unidos, pueden votar en las elecciones los ciudadanos estadounidenses que cumplan los requisitos de edad, residencia y registro establecidos por cada estado.

También están habilitados los ciudadanos nacidos en Puerto Rico u otros territorios estadounidenses y quienes obtuvieron la ciudadanía mediante naturalización. En casi todos los estados, además, los jóvenes pueden registrarse antes de cumplir los 18 años si alcanzarán esa edad para el día de la elección.

Por su parte, NYC Votes, la plataforma de educación electoral de la New York City Campaign Finance Board, explica que Nueva York utiliza un sistema de primarias cerradas. Por eso, los electores solo pueden participar en la primaria del partido político en el que están registrados.

Quiénes no pueden votar en las elecciones en Nueva York

Los residentes permanentes legales que poseen una green card, las personas con visa temporal, los inmigrantes indocumentados y quienes solicitaron la ciudadanía estadounidense, pero todavía no completaron el proceso de naturalización, no pueden participar en las primarias.

El gobierno de EE.UU. señala que los no ciudadanos no están habilitados para votar en elecciones federales y estatales. Asimismo, algunas restricciones vinculadas con condenas por delitos o decisiones judiciales pueden variar según la legislación vigente.

Los neoyorquinos registrados pueden votar en persona, por correo anticipado o mediante una papeleta de voto en ausencia Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Qué necesito para votar en las primarias de Nueva York

Para emitir el voto, la persona debe estar registrada para votar y acudir al centro electoral asignado a su domicilio. Las autoridades recomiendan verificar previamente el lugar de votación, ya que puede cambiar entre una elección y otra.

Para emitir el sufragio en Nueva York, la persona debe estar registrada para votar Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

La identificación solo es obligatoria para quienes votan por primera vez y no presentaron documentación cuando se registraron. En esos casos, pueden utilizar alguno de los siguientes documentos:

Una identificación válida con fotografía.

Una factura reciente de servicios públicos.

Un resumen bancario reciente.

Un recibo de sueldo reciente.

Un cheque u otro documento emitido por una agencia gubernamental.

La tarjeta Fast Pass enviada por la Junta Electoral no es obligatoria, pero puede agilizar el proceso de ingreso al centro de votación.

Nueva York: cómo votar en las primarias del 23 de junio

Los votantes registrados tienen tres alternativas para emitir su sufragio:

Votar en persona durante el período de votación anticipada o el día de la elección.

Solicitar una boleta de voto anticipado por correo.

Pedir una papeleta de voto en ausencia si cumplen con alguno de los motivos contemplados por la ley.

Cuándo son las elecciones primarias de Nueva York

Las elecciones primarias se realizarán el martes 23 de junio. Los centros de votación estarán abiertos de 6 a 21 hs.

La votación anticipada finalizará el 21 de junio. Quienes permanezcan en la fila al momento del cierre podrán votar igualmente.

Los horarios restantes de votación anticipada son:

18 de junio: de 8 a 16 hs.

19 de junio: de 9 a 17 hs.

20 de junio: de 9 a 17 hs.

21 de junio: de 9 a 17 hs.

Qué ocurre dentro del centro de votación

Al llegar al lugar asignado, un trabajador electoral verificará que el votante figure en el padrón o escaneará su tarjeta Fast Pass. Si se trata de un elector primerizo que debe acreditar identidad, tendrá que presentar uno de los documentos aceptados por las autoridades electorales.

Luego de firmar el registro, recibirá una boleta en papel para marcar sus opciones en una cabina privada. Las personas con discapacidad pueden solicitar asistencia a los trabajadores electorales.