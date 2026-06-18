Hochul anuncia descuentos en el transporte para fanáticos del Mundial en Nueva York: “No pueden superar esta oferta”
El gobierno estatal facilita el acceso al MetLife Stadium de Nueva Jersey con una notable baja en el precio de los boletos de autobuses
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La gobernadora Kathy Hochul y el Comité Organizador del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey anunciaron cambios en el servicio de autobuses shuttle para los aficionados que asistirán a los partidos. El precio del traslado de ida y vuelta al MetLife Stadium se redujo de 80 a 20 dólares por persona.
Transporte más barato para los aficionados en Nueva York durante el Mundial
Hochul difundió la noticia a través de su cuenta de X: “Copa Mundial. US$20. Ida y vuelta. No pueden superar esta oferta. Súbete a bordo”. El plan de transporte cuenta con el apoyo de una lista de patrocinadores para su financiamiento.
Según se detalló en un comunicado publicado por la oficina de la gobernadora, con el objetivo de garantizar que los residentes locales puedan acceder al servicio, el 20% de los boletos de autobús para cada partido estará reservado exclusivamente para habitantes del estado de Nueva York. El resto de los pasajes estará disponible para el público en general.
Sobre la iniciativa, la gobernadora Kathy Hochul afirmó: “Ser sede del Mundial 2026 es una oportunidad única en una generación para los neoyorquinos. Estamos haciendo todo lo posible para que este evento de clase mundial sea lo más accesible y económico posible”.
Además, la mandataria aseguró que la reducción del precio del transporte público permitirá a los aficionados ahorrar dinero y facilitará el acceso a los encuentros en el MetLife Stadium, denominado como New York / New Jersey Stadium por la FIFA para la cita mundialista.
Para ampliar la capacidad del servicio, la organización incorporó una flota de autobuses escolares de la empresa Highland Electric Fleets, con el apoyo de New York City School Bus Umbrella Services, Inc. Además, las personas que compraron sus boletos antes del anuncio recibirán automáticamente un reembolso de 60 dólares en sus cuentas.
Capacidad de pasajeros y puntos de partida hacia la Copa del Mundo
La expectativa de una mayor demanda por la reducción del precio llevó a aumentar la cantidad de asientos disponibles. La oferta inicial de 10.000 plazas por partido se amplió a 18.000 para cinco encuentros del calendario. En los otros tres juegos, habrá 12.000 asientos.
La medida busca fomentar el uso del transporte público para trasladar a los aficionados hasta el estadio. Los autobuses partirán desde tres puntos de la ciudad de Nueva York: la Terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria y dos ubicaciones en Midtown East, una cerca de Grand Central Terminal y otra en la zona de Central Park.
Calendario de partidos del Mundial 2026 con servicio de buses en Nueva York
La venta de boletos para el transporte oficial se encuentra en marcha para los fanáticos que ya posean sus entradas para los encuentros.
La lista de partidos en la sede de Nueva York/Nueva Jersey y sus respectivos horarios fueron confirmados por la FIFA.
- 22 de junio: Noruega vs. Senegal (Grupo I)
- 25 de junio: Ecuador vs. Alemania (Grupo E)
- 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)
- 30 de junio: partido de dieciseisavos de final
- 5 de julio: partido de octavos de final
- 19 de julio: final del Mundial 2026.
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