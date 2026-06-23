Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de junio

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 23 de junio la temperatura rondará entre 57 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Noroeste

: 2 a 6 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.