Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 23 de junio la temperatura rondará entre 57 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El martes 23 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El miércoles 24 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El jueves 25 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El viernes 26 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias aisladas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
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