Últimas encuestas en Nueva York: la distancia que separa a Hochul de Blakeman para las elecciones 2026

A poco más de cuatro meses de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 en Nueva York, las encuestas ofrecen un panorama sobre la situación de la actual gobernadora, Kathy Hochul, que buscará mantenerse en el cargo. Aunque sus índices de aprobación registraron una caída en los últimos meses, los sondeos la muestran con ventaja sobre su principal rival republicano.

Encuestas en Nueva York: cuántos puntos de ventaja tiene Kathy Hochul rumbo a las elecciones 2026

De acuerdo a la última encuesta elaborada por el Siena College Research Institute y publicada el 5 de mayo, Kathy Hochul obtendría el 49% de los votos frente al 33% de Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y candidato republicano a la gobernación. La diferencia entre ambos es de 16 puntos porcentuales.

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El relevamiento muestra, además, que la distancia entre ambos creció tres puntos respecto a marzo, cuando la gobernadora registraba una ventaja de 13 puntos, con un 47% frente al 34% de su adversario.

Sin embargo, la encuesta también revela una contradicción que podría influir en el desarrollo de la campaña electoral. Aunque la demócrata amplió su ventaja en la intención de voto, sus niveles de popularidad y aprobación descendieron hasta alcanzar sus registros más bajos del último año.

Según Siena, la imagen favorable de Hochul cayó al 41%, mientras que un 46% de los encuestados manifestó una opinión desfavorable sobre ella. En marzo, esos números eran de 45% y 42%, respectivamente.

Algo similar ocurrió con la aprobación de su gestión como gobernadora. Actualmente, el 48% aprueba su desempeño y el 44% lo desaprueba. Dos meses antes, la relación era de 52% contra 40%.

Según el Siena College Research Institute, la gobernadora Kathy Hochul lidera con el 49% de la intención de voto, frente al 33% que registra el candidato republicano Bruce Blakeman Archivo

El encuestador de Siena, Steven Greenberg, señaló que la mandataria inicia la campaña electoral con los niveles más bajos de respaldo que registró en aproximadamente un año, aunque conserva una ventaja sólida frente a un rival que todavía tiene un bajo nivel de conocimiento público.

Gobernación de Nueva York: quiénes competirán en las elecciones generales

Las primarias en Nueva York se realizarán este martes 23 de junio. Los cargos de gobernador, vicegobernador y fiscal general no formarán parte porque las autoridades electorales cancelaron esas competencias ante la ausencia de disputas internas en los principales partidos.

Como consecuencia, todos los postulantes avanzaron directamente a las elecciones generales del 3 de noviembre. Los candidatos a la gobernación son:

Kathy Hochul (Partido Demócrata)

(Partido Demócrata) Bruce Blakeman (Partido Republicano)

(Partido Republicano) Larry Sharpe (Partido Libertario)

(Partido Libertario) Amy Taylor (Working Families)

(Working Families) Jean Anglade (independiente)

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La competencia principal, al menos según las encuestas disponibles, se concentra entre Hochul y Blakeman, ya que el resto de las candidaturas todavía no aparece con un peso significativo en los sondeos estatales.

Qué preocupa a los votantes de Nueva York de cara a las elecciones

El estudio de Siena también exploró cuáles son las principales preocupaciones de los ciudadanos. El 49% considera que los mejores años de Nueva York todavía están por venir, mientras que el 32% cree que quedaron atrás. Otro 7% opina que el estado atraviesa actualmente su mejor momento.

En relación con el presupuesto estatal, el 36% considera que el gobierno no destina suficientes recursos a programas como salud, educación e infraestructura. Un 29% cree que el gasto es adecuado y el 22% sostiene que el estado invierte demasiado dinero.

Las dificultades vinculadas al costo de vida y el acceso a la vivienda aparecen como dos de los temas más sensibles para los habitantes del estado. Incluso los votantes demócratas coinciden con republicanos e independientes en que ambas cuestiones requieren soluciones urgentes.