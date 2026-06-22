Mamdani y Hochul, enfrentados: sus candidatos se miden en la elección primaria de Nueva York

La elección demócrata del Distrito 13 de Nueva York se convirtió en un escenario de disputa entre dos sectores del partido. El actual congresista Adriano Espaillat busca la reelección con el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul, mientras que Darializa Ávila Chevalier cuenta con el apoyo del alcalde Zohran Mamdani.

Primarias en Nueva York: la disputa por el Congreso

Con la votación prevista para el 23 de junio, la primaria definirá a los candidatos que representarán a cada partido en las elecciones generales del 3 de noviembre. Los demócratas tendrán una contienda marcada por la influencia tanto de Hochul como de Mamdani y su capacidad de movilización en uno de los distritos con mayor presencia de sufragistas latinos de Nueva York.

Adriano Espaillat busca mantener su cargo en el Congreso con el respaldo de Kathy Hochul; Darializa Avila Chevalier, por su parte, busca convertirse en la nueva candidata del partido con el respaldo de Zohran Mamdani Facebook Congressman Adriano Espaillat/Instagram @darializaforny

En el Distrito 13, donde se buscará el candidato para competir por el escaño en el Congreso, la gobernadora y el alcalde respaldan figuras diferentes dentro de la misma fuerza:

Para Hochul , la continuidad de Espaillat representa el apoyo a dirigentes con experiencia legislativa y capacidad de gestión.

, la continuidad de legislativa y capacidad de gestión. Para Mamdani, la candidatura de Ávila Chevalier expresa la incorporación de nuevos liderazgos vinculados a demandas sociales y laborales.

Espaillat busca continuar en el Congreso tras las elecciones de Nueva York

Espaillat ocupa la banca del Distrito 13 desde 2017; su jurisdicción incluye sectores del norte de Manhattan y parte del Bronx. Durante su carrera política también integró la Legislatura estatal de Nueva York.

La campaña de reelección destaca su experiencia legislativa y su rol como presidente del Caucus Hispano del Congreso. Entre los puntos centrales de su plataforma aparecen la reforma migratoria, el acceso a la vivienda y la inversión en infraestructura.

El legislador sostiene además iniciativas destinadas a supervisar centros de detención migratoria, ampliar la construcción de viviendas accesibles y respaldar proyectos de transporte y desarrollo económico en su distrito.

“He tenido una larga relación con Adriano Espaillat y él estuvo conmigo cuando me postulé en 2014; luchó arduamente a mi lado para proteger los derechos de su comunidad y para atraer importantes proyectos de infraestructura", indicó Hochul durante una conferencia de prensa.

Los ejes de la campaña de Espaillat: inmigración, vivienda y seguridad pública

En materia migratoria, Espaillat propone modificaciones al sistema de detención y deportación, así como mayores controles sobre las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Su programa también incluye medidas relacionadas con el costo de vida, especialmente en el mercado de alquileres. La campaña resalta acciones vinculadas a la protección de inquilinos y al financiamiento de proyectos habitacionales.

En seguridad pública, el congresista plantea mantener la cooperación entre fuerzas policiales y comunidades locales. Espaillat ha rechazado las propuestas orientadas a eliminar cuerpos de seguridad.

Ávila Chevalier propuso eliminar el ICE como parte de su campaña en Nueva York

Ávila Chevalier, de 32 años, participa por primera vez en una elección para el Congreso. Es investigadora en temas de derechos civiles y forma parte de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés).

Su candidatura recibió el respaldo de Mamdani y de organizaciones progresistas que buscan ampliar su representación en Washington. La dirigente plantea una agenda centrada en políticas migratorias, salud pública, vivienda y derechos laborales.

“Estoy muy emocionado de estar sentado aquí con Darializa y estoy muy emocionado de respaldarla en su carrera al Congreso”, dijo Mamdani durante una entrevista con MS Now.

Entre sus propuestas, según su sitio web oficial, figuran la eliminación del ICE, el fin de las deportaciones y la ampliación de mecanismos para acceder a la ciudadanía estadounidense.

La precandidata también impulsa un sistema de cobertura sanitaria universal, educación pública gratuita y un incremento de las protecciones para trabajadores sindicalizados. En el área habitacional propone ampliar el financiamiento para viviendas públicas, fortalecer los programas de asistencia al alquiler y desarrollar nuevas unidades de vivienda asequible.