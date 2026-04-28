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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de abril Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 28 de abril la temperatura rondará entre 48 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 64%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 64%
  • Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 28 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 67%.

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.
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