Buenas noticias en Nueva York: llega internet ultrarrápido a US$15 al mes para 58.000 hogares sin señal

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, y los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand anunciaron una inversión de US$542 millones para expandir el acceso a internet de alta velocidad a hogares que no cuentan con el servicio. El objetivo de la medida es garantizar que sea asequible para todos los neoyorquinos, incluso para quienes no pueden pagar una tarifa estándar.

Qué se sabe de la inversión que ofrecerá internet ultrarrápido en hogares de Nueva York

La noticia fue presentada por la administración Hochul en un comunicado de prensa. Allí notificaron que la expansión forma parte de ConnectALL, una iniciativa que busca brindar internet a familias que no cuentan con el servicio.

El objetivo de la inversión en Nueva York es que más de 58.000 hogares accedan a internet de alta velocidad

“Cerrar la brecha digital significa garantizar que el acceso confiable y de alta velocidad llegue a todos los hogares del estado, y que sea asequible una vez que llegue”, dijo Hochul.

En principio, el programa conectará a 58.617 hogares y empresas en áreas rurales que hasta el momento no cuentan con internet o tienen una cobertura insuficiente.

Cómo se desglosará la inversión presentada por Hochul en Nueva York

Los US$542 millones totales parten de una colaboración entre los sectores público y privado. Estos se dividen de tres formas:

Fondos federales: US$287 millones provenientes del programa federal de Equidad, Acceso y Despliegue de Banda Ancha ( BEAD , por sus siglas en inglés), que forma parte de la Ley de Infraestructura e Inversiones Bipartidista.

provenientes del programa federal de Equidad, Acceso y Despliegue de Banda Ancha ( , por sus siglas en inglés), que forma parte de la Ley de Infraestructura e Inversiones Bipartidista. Fondos estatales: US$7 millones aportados por el estado.

aportados por el estado. Inversión privada: US$248 millones suministrados por nueve proveedores de servicios de internet participantes.

La inversión parte de fondos federales, estatales y privados @GovKathyHochul

Con estos ingresos, nueve empresas recibieron contratos para expandir el servicio de internet. Cada una de estas va a llevar a cabo diferentes trabajos de acuerdo a la zona geográfica y el uso de diversas tecnologías como fibra óptica, inalámbrica fija y satelital.

Cuáles son los antecedentes de ConectAll en Nueva York

La inversión forma parte del compromiso de Hochul para transformar la infraestructura digital del Empire State. Hasta la fecha, ConectAll ha supervisado varios programas como:

Infraestructura Municipal : destinó más de US$268 millones a la construcción de redes municipales de banda ancha de acceso abierto en todo el estado.

: destinó más de a la de acceso abierto en todo el estado. Equidad digital : se invirtieron US$50 millones para mejorar la alfabetización digital y el acceso a dispositivos.

: se invirtieron para mejorar la alfabetización digital y el acceso a dispositivos. Conectividad en viviendas asequibles: US$100 millones para infraestructura en viviendas públicas y asequibles.

De igual modo, el estado mantiene la Ley de Banda Ancha Asequible (ABA), que garantiza opciones de bajo costo (desde US$15 al mes para hogares elegibles) para asegurar que, una vez que llegue la conexión, los ciudadanos puedan pagarla.