Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 7 de julio la temperatura rondará entre 65 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de lluvias.
La probabilidad de precipitación de 19%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de lluvias.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 19%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de lluvias
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 19%.
El lunes 13 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
LA NACION
Más leídas
- 1
Presentaron en el juicio por la muerte de Maradona el video del saludo de CFK por su cumpleaños de 60
- 2
La Casa de Moneda volverá a encender sus máquinas para imprimir billetes de Nigeria
- 3
Bélgica fue demasiado para Estados Unidos: lo goleó 4-1 y enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial
- 4
Brogas entró en concurso preventivo: deudas por $7193 millones y crisis por las importaciones