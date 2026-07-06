Alerta por inundaciones en Nueva York: Hochul recuerda el número de seis dígitos que puede salvar vidas

Nueva York permanece desde este lunes 6 de julio bajo advertencias y vigilancias por lluvias intensas e inundaciones repentinas en distintas regiones. Ante el riesgo de nuevas precipitaciones, la gobernadora Kathy Hochul instó a los residentes a seguir los pronósticos oficiales y mantenerse atentos a las actualizaciones de emergencia emitidas por las autoridades estatales.

Alerta por inundaciones en Nueva York: el mensaje de Hochul y el 333111

A través de un mensaje en redes sociales, Hochul advirtió que las tormentas continuarán hasta el martes 7 de julio en sectores de Mid-Hudson Valley, la ciudad de Nueva York, Long Island y Southern Tier.

Además, la gobernadora recordó que los residentes pueden inscribirse para recibir avisos oficiales al enviar el nombre de su condado al 333111, un sistema gratuito de alertas para teléfonos celulares.

El mensaje de Hochul sobre las inundaciones en Nueva York X @@GovKathyHochul

“Monitorea los pronósticos locales e inscríbete para actualizaciones de emergencia enviando el nombre de tu condado al 333111”, escribió en su cuenta oficial en X.

La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia de Nueva York (Dhses, por sus siglas en inglés) explicó que el servicio permite recibir información sobre fenómenos meteorológicos severos, cortes de energía, evacuaciones y otras situaciones que requieran acción urgente. Los usuarios también pueden registrarse en más de un condado mediante mensajes separados.

Quienes deseen recibir información general de todo el estado pueden enviar la palabra NEWYORKSTATE al mismo número.

Las autoridades también recomendaron verificar que las Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA, por sus siglas en inglés) estén habilitadas en los teléfonos móviles para recibir advertencias automáticas cuando exista una amenaza inminente para la seguridad pública.

Las zonas de Nueva York bajo vigilancia por lluvias e inundaciones este lunes 6 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene advertencias y vigilancias por posibles inundaciones en sectores de Nueva York, Long Island, Mid-Hudson Valley y áreas cercanas de Connecticut y Nueva Jersey.

Además, el organismo emitió una advertencia de inundación repentina para partes de Brooklyn, Queens y el condado de Nassau.

Según el reporte más reciente, tormentas acompañadas por lluvias intensas ya provocaron acumulaciones de entre una y una pulgada y media de agua, con posibilidad de sumar entre una y dos pulgadas adicionales durante las próximas horas.

El número de emergencia en Nueva York ante las graves inundaciones X @@NYSDHSES

Los meteorólogos alertaron que calles, autopistas, pasos bajo nivel, arroyos y zonas con drenaje deficiente podrían inundarse rápidamente si continúan las precipitaciones.

Entre las localidades mencionadas por el NWS figuran Jamaica, Flatbush, Freeport, Valley Stream, Long Beach, Garden City, Mineola y sectores cercanos al aeropuerto John F. Kennedy.

Además de las advertencias por inundaciones, el NWS pronostica un 100% de probabilidad de lluvias para este lunes en la ciudad de Nueva York. El pronóstico incluye tormentas capaces de producir precipitaciones intensas y acumulados de lluvia durante la jornada.

Para el lunes, existe la posibilidad de varias pulgadas de nuevas precipitaciones en el sureste de NY NWS

Para la noche, la probabilidad de lluvia desciende al 80%, mientras que el martes baja al 30%, aunque las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles anegamientos en zonas vulnerables.

Recomendaciones oficiales ante lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas en Nueva York

Los organismos estatales pidieron revisar los sistemas de alertas de los teléfonos móviles y prestar atención a las instrucciones oficiales en caso de que las condiciones empeoren.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Enviar el nombre del condado al 333111 para recibir alertas oficiales.

Preparar un kit básico de emergencia.

Identificar rutas seguras hacia zonas elevadas.

Evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas.

No conducir por calles cubiertas de agua.

Mantener cargados los teléfonos móviles y dispositivos esenciales.

La División de Seguridad Nacional también recordó la campaña “Date la vuelta, no te ahogues.”, que advierte sobre los riesgos de intentar atravesar caminos inundados.

Según las autoridades, una parte importante de las muertes asociadas a inundaciones ocurre cuando los conductores ingresan en áreas anegadas sin conocer la profundidad del agua.