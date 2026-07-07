Aviso oficial: qué es la enfermedad de los legionarios por la que Nueva York toma muestras de agua en ciertos barrios

Las autoridades de Nueva York investigan un grupo de casos de enfermedad de los legionarios detectado en sectores del Upper East Side de Manhattan. El operativo se concentra en los códigos postales 10028, 10128 y 10075, donde equipos de salud pública realizan controles para localizar la fuente de exposición y prevenir nuevos contagios.

Qué es la enfermedad de los legionarios que investiga Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani informó en un mensaje en redes sociales que el NYC Health Department comenzó la investigación a fines de junio y mantuvo activos durante el fin de semana del 4 de julio los trabajos de laboratorio, el análisis de instalaciones y el contacto con vecinos de las zonas afectadas.

Mamdani alertó sobre la enfermedad de los legionarios en su cuenta de X X @NYCMayor

“Actualización de salud pública: nuestra administración está investigando un grupo comunitario de enfermedad de los legionarios en varios barrios del Upper East Side”, señaló Mamdani en su cuenta oficial en X.

La enfermedad de los legionarios, también conocida como legionelosis, es una forma grave de neumonía causada por bacterias del género Legionella. Según información de NYC Health, las personas pueden enfermarse al inhalar pequeñas gotas de agua contaminadas que quedan suspendidas en el aire.

Por qué Nueva York toma muestras de agua en Manhattan

Las tareas de control apuntan a determinar si existe una fuente común detrás de los contagios registrados en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville.

NYC Health explicó que, en brotes comunitarios, las fuentes comunes de exposición pueden incluir torres de enfriamiento, jacuzzis o fuentes con rociadores. En este caso, la ciudad toma muestras en el área afectada y ordenará remediación completa si alguna da positivo a Legionella.

Las autoridades explicaron que los resultados definitivos no estarán disponibles de inmediato porque el crecimiento de los cultivos bacterianos requiere varios días de análisis.

Mamdani también aclaró que el operativo no está relacionado con la plomería de los edificios ni con los sistemas de aire acondicionado domésticos. Por ese motivo, los residentes pueden continuar con el uso del agua del grifo para beber, cocinar, bañarse o ducharse sin restricciones.

Las autoridades de Nueva York llevan a cabo pruebas para controlar la situación sanitaria @nycHealthy

Cuáles son los síntomas de la enfermedad de los legionarios

Los especialistas de NYC Health señalan que la infección suele presentar síntomas similares a los de una gripe fuerte o una neumonía. Entre los más frecuentes aparecen:

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Náuseas

Confusión

Las autoridades sanitarias recomendaron consultar con un médico de inmediato si una persona vive, trabaja o visitó las zonas afectadas desde finales de junio y desarrolla alguno de esos síntomas.

Quiénes tienen más riesgo de sufrir complicaciones

Según NYC Health, algunos grupos presentan mayores probabilidades de desarrollar cuadros graves:

Personas de 50 años o más

Fumadores y exfumadores

y exfumadores Pacientes con enfermedades pulmonares crónicas

Personas con el sistema inmunológico debilitado

Los organismos de salud remarcaron que la enfermedad no se transmite de persona a persona y que tampoco se contrae por beber agua potable. El riesgo aparece cuando se inhalan partículas microscópicas de agua contaminada presentes en determinadas instalaciones capaces de dispersarlas en el ambiente.

Mientras continúan las pruebas en el Upper East Side, el Departamento de Salud sigue de cerca la evolución de los casos y mantiene la vigilancia epidemiológica en los barrios involucrados.