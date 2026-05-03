Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 55 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 48%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 48%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 51%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 26%.
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