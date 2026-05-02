Cuánto cobra un paseador de perros en Nueva York

Las personas que pasean perros en la ciudad de Nueva York pueden obtener un ingreso promedio de 18,92 dólares por hora. Así, la proyección semanal de quienes realizan esta actividad asciende a US$757 para una jornada de 40 horas.

¿Qué tareas realizan los paseadores de perros en Nueva York?

El servicio de paseo de perros en la ciudad incluye una serie de tareas orientadas al cuidado y bienestar de las mascotas. Entre las funciones más habituales se encuentran:

En algunos casos, se suman servicios adicionales como higiene básica o coordinación con peluquerías caninas Freepik

Los recorridos diarios.

La organización de rutinas de ejercicio.

La provisión de alimentos.

Las visitas ocasionales para supervisar los animales en ausencia de sus dueños.

En algunos casos, la prestación se amplía con prestaciones complementarias, como asistencia básica en el aseo o la coordinación con peluquerías caninas, según la plataforma Care.

¿Cuál es la tarifa promedio de un paseador de perros en la ciudad de Nueva York?

El nivel inicial medio dentro de la ciudad se sitúa en US$18,92 por hora, aunque los valores más altos dentro del rango habitual pueden alcanzar los US$26,65.

La media en el conjunto del estado de Nueva York es levemente inferior, con US$18,71 por hora y un techo cercano a US$26,09. En el plano nacional, la referencia desciende un 14% hasta US$16,55 por hora, con máximos que rondan los US$24,23, detalla Care.

En los alrededores de Nueva York se paga menos

En las localidades cercanas, ubicadas en el estado de Nueva Jersey, los valores tienden a ser más bajos en comparación con la ciudad de Nueva York.

En Maywood, la tarifa inicial promedio es de US$14,40 por hora y puede alcanzar los US$19,40; esta localidad se encuentra a unas 22 millas (35 km) de la metrópoli neoyorquina.

En Elizabethport, el punto de partida se ubica en US$15 y el máximo llega a US$24,83, a una distancia aproximada de 15 millas (24 km).

En Keansburg, la remuneración se mantiene en US$15,17 con un tope de US$23,83, a cerca de 42 millas (68 km) del centro urbano.

Por su parte, en Dumont los montos comienzan en US$15,50 y alcanzan los US$22,50, en una localidad situada a unas 27 millas (43 km).

A nivel estatal, los valores son levemente inferiores, mientras que el promedio nacional es un 14% más bajo Freepik

¿Por qué el precio por hora de un paseador de perros puede ser más alto en Nueva York?

El precio por hora de un paseador de perros en la ciudad puede ser más elevado por la incidencia de varios factores que afectan las tarifas de referencia. Entre ellos, según las fuentes citadas, se encuentran el mayor costo de vida, una demanda más alta de este tipo de servicios y un mercado laboral más competitivo.

A su vez, también influyen aspectos específicos vinculados a las necesidades de cuidado, como las funciones solicitadas, el horario o la frecuencia del servicio, que pueden incidir en el valor final.