Mamdani le dice “no” a la Met Gala: por qué el alcalde de Nueva York rechazó asistir al reconocido evento de moda

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y su esposa, Rama Duwaji, confirmaron que no asistirán a la Met Gala 2026, programada para el lunes 4 de mayo. Su decisión contrasta con la habitual presencia de los líderes de la ciudad en este evento, que es una de las principales instancias de recaudación de fondos para el Metropolitan Museum of Art.

Por qué Zohran Mamdani no irá a la Met Gala 2026

Mamdani explicó su postura en declaraciones recogidas por El País: “Prefiero estar centrado en que la ciudad más cara de Estados Unidos sea más asequible para sus ciudadanos”. El medio citado indica que su ausencia puede interpretarse en el contexto de su agenda política, que está centrada en la asequibilidad y propuestas de impuestos para los sectores más acaudalados.

Según el medio, la ausencia marca un distanciamiento frente a un evento que reúne a influyentes de la moda, negocios y entretenimiento.

Además, destacan que la decisión es inusual, ya que los alcaldes de Nueva York suelen asistir a la gala. Al respecto, una fuente cercana al alcalde declaró a Page Six: “No va a venir, y sería una tontería si lo hiciera… ¿Te lo imaginas? Va en contra de todo en lo que cree".

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a su esposa Captura de video

Zohran Mamdani no es el único en faltar a la Met Gala 2026

Según The New York Times, han aparecido carteles en espacios públicos con la leyenda “Boycott the Met”, en medio de cuestionamientos por la participación de empresarios como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y bajo una narrativa de rechazo a la ostentación de las élites.

Anna Wintour, Beyoncé, Nicole Kidman, y Venus Williams van a ser las anfitrionas del evento AFP/Archivo

Además de Mamdani, algunas figuras del entretenimiento también habrían optado por no asistir o mantienen en reserva su participación. Just Jared dio a conocer que actrices como Priyanka Chopra Jonas y Rachel Zegler no estarían presentes por compromisos laborales.

Código de vestimenta para la Met Gala 2026

La Met Gala tiene lugar cada año el primer lunes de mayo y en cada edición la temática del evento es diferente. En esta ocasión se llama “Costume Art”, que explora el vínculo entre la moda y el cuerpo humano. El código de vestimenta para los asistentes es Fashion is Art (en español, La moda es arte) y exige que se utilicen prendas que funcionen como piezas de exhibición visual bajo el concepto de la moda como arte corpóreo. Esta temática se vincula directamente con la exposición de arte que presenta 400 objetos que exploran la relación estética entre el diseño de indumentaria y las bellas artes tradicionales.

Anna Wintour es la organizadora de la gala (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File) Charles Sykes - Invision

Dónde ver la Met Gala 2026 en EE.UU.

Al igual que en ediciones anteriores, los fans de la gala podrán verla en las plataformas digitales de Vogue. La señal digital comienza a las 18 (hora del este). Para la audiencia televisiva, el canal E! Entertainment ofrece un programa especial con análisis de moda y entrevistas desde la entrada del museo.