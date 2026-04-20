Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 38 y 51 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 23%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 17 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 17 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 23%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
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