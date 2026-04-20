Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de abril

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el lunes 20 de abril la temperatura rondará entre 38 y 51 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 17 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 17 mph, Noroeste

: 17 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 23%

: 23% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.