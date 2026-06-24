Elecciones en Nueva York 2026: la lista completa de los ganadores de las primarias

Las elecciones primarias de Nueva York dejaron definidos a los candidatos que buscarán obtener o retener una banca en la Cámara de Representantes de EE.UU. en noviembre. Entre los triunfos más destacados figuran los de Alexandria Ocasio-Cortez en el Distrito 14, Brad Lander en el Distrito 10, Claire Valdez en el Distrito 7 y Darializa Avila Chevalier en el Distrito 13. Además, la gobernadora Kathy Hochul avanzó sin oposición interna dentro del Partido Demócrata, mientras que Bruce Blakeman quedó sin oposición interna como candidato republicano a gobernador para las elecciones generales.

Ganadores de las primarias de Nueva York 2026 para la Cámara

También obtuvieron la nominación demócrata figuras con amplia trayectoria en el Congreso, como Hakeem Jeffries, Grace Meng, Yvette Clarke, George Latimer y Ritchie Torres, mientras que la fiscal general Letitia James avanzó sin oposición interna. Según los resultados actualizados por Associated Press durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, las principales contiendas del estado ya tenían ganadores definidos.

Estos fueron los candidatos demócratas que se impusieron en sus respectivas contiendas para la Cámara de Representantes:

Distrito 1: Christopher Gallant

Distrito 2: Patrick Halpin

Distrito 3: Tom Suozzi

Distrito 4: Laura Gillen

Distrito 5: Gregory Meeks

Distrito 6: Grace Meng

Distrito 7: Claire Valdez

Distrito 8: Hakeem Jeffries

Distrito 9: Yvette Clarke

Distrito 10: Brad Lander

Distrito 11: Michael DeCillis

Distrito 12: Micah Lasher

Distrito 13: Darializa Avila Chevalier

Distrito 14: Alexandria Ocasio-Cortez

Distrito 15: Ritchie Torres

Distrito 16: George Latimer

Distrito 17: Cait Conley

Distrito 18: Pat Ryan

Distrito 19: Josh Riley

Distrito 20: Paul Tonko

Distrito 21: Blake Gendebien

Distrito 22: John Mannion

Distrito 23: Aaron Gies

Distrito 24: Alissa Ellman

Distrito 25: Joe Morelle

Distrito 26: Timothy Kennedy

Darializa Avila Chevalier es la candidata demócrata respaldada por Zohran Mamdani para ser la futura congresista Instagram @darializaforny

Varias de las contiendas más observadas se concentraron en la ciudad de Nueva York, donde candidatos respaldados por sectores progresistas y moderados disputaron nominaciones en distritos con fuerte predominio demócrata.

Los candidatos republicanos que avanzan a las elecciones generales

Entre los republicanos, una de las contiendas más observadas fue la del Distrito 21. Allí, Anthony Constantino obtuvo la nominación del Partido Republicano tras imponerse sobre Robert J. Smullen y competirá en noviembre por el escaño.

Otras primarias republicanas con competencia interna dejaron como ganadores preliminares a Michael J. LiPetri Jr. en el Distrito 3, Jeanine C. Driscoll en el Distrito 4 y Peter K. Oberacker en el Distrito 19, según los resultados publicados por la Junta Electoral de Nueva York.

Además, varios candidatos republicanos avanzaron directamente a las elecciones generales sin enfrentar oposición interna. Entre ellos figuran Bruce Blakeman y Todd Hood, quienes encabezarán la fórmula republicana para gobernador y vicegobernador, respectivamente. También aseguraron su lugar en la boleta de noviembre Joseph Hernandez, candidato a contralor estatal, y Saritha Komatireddy, candidata a fiscal general.

En las contiendas para la Cámara de Representantes, la certificación oficial de la Junta Electoral estatal muestra que llegaron a las elecciones generales sin rivales internos Andrew Garbarino (Distrito 2), Joseph Cinquemani (Distrito 16), Mike Lawler (Distrito 17), Jackie Auringer (Distrito 18), Ralph Ambrosio (Distrito 20), Kailee Buller (Distrito 22), Nick Langworthy (Distrito 23), Claudia Tenney (Distrito 24), Virginia McIntyre (Distrito 25) y Dennis Hannon (Distrito 26).

Qué cargos se definieron en las primarias de Nueva York 2026

La boleta electoral varía según el distrito y la afiliación partidaria de cada votante. De acuerdo con la Junta Electoral de Nueva York, las primarias definieron candidaturas para distintos cargos federales, estatales y locales.

Entre los puestos sometidos a votación se encuentran:

Contralor estatal

Integrantes de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Miembros del Senado estatal

Legisladores de la Asamblea estatal

Cargos municipales y judiciales en distintas jurisdicciones, incluidos puestos en concejos locales y cortes estatales

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