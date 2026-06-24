Elecciones en Nueva York 2026: la lista completa de los ganadores de las primarias
Con disputas clave en varios distritos de la Cámara de Representantes, los partidos definieron a sus candidatos para las elecciones generales de noviembre
- 4 minutos de lectura'
Las elecciones primarias de Nueva York dejaron definidos a los candidatos que buscarán obtener o retener una banca en la Cámara de Representantes de EE.UU. en noviembre. Entre los triunfos más destacados figuran los de Alexandria Ocasio-Cortez en el Distrito 14, Brad Lander en el Distrito 10, Claire Valdez en el Distrito 7 y Darializa Avila Chevalier en el Distrito 13. Además, la gobernadora Kathy Hochul avanzó sin oposición interna dentro del Partido Demócrata, mientras que Bruce Blakeman quedó sin oposición interna como candidato republicano a gobernador para las elecciones generales.
Ganadores de las primarias de Nueva York 2026 para la Cámara
También obtuvieron la nominación demócrata figuras con amplia trayectoria en el Congreso, como Hakeem Jeffries, Grace Meng, Yvette Clarke, George Latimer y Ritchie Torres, mientras que la fiscal general Letitia James avanzó sin oposición interna. Según los resultados actualizados por Associated Press durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, las principales contiendas del estado ya tenían ganadores definidos.
Estos fueron los candidatos demócratas que se impusieron en sus respectivas contiendas para la Cámara de Representantes:
- Distrito 1: Christopher Gallant
- Distrito 2: Patrick Halpin
- Distrito 3: Tom Suozzi
- Distrito 4: Laura Gillen
- Distrito 5: Gregory Meeks
- Distrito 6: Grace Meng
- Distrito 7: Claire Valdez
- Distrito 8: Hakeem Jeffries
- Distrito 9: Yvette Clarke
- Distrito 10: Brad Lander
- Distrito 11: Michael DeCillis
- Distrito 12: Micah Lasher
- Distrito 13: Darializa Avila Chevalier
- Distrito 14: Alexandria Ocasio-Cortez
- Distrito 15: Ritchie Torres
- Distrito 16: George Latimer
- Distrito 17: Cait Conley
- Distrito 18: Pat Ryan
- Distrito 19: Josh Riley
- Distrito 20: Paul Tonko
- Distrito 21: Blake Gendebien
- Distrito 22: John Mannion
- Distrito 23: Aaron Gies
- Distrito 24: Alissa Ellman
- Distrito 25: Joe Morelle
- Distrito 26: Timothy Kennedy
Varias de las contiendas más observadas se concentraron en la ciudad de Nueva York, donde candidatos respaldados por sectores progresistas y moderados disputaron nominaciones en distritos con fuerte predominio demócrata.
Los candidatos republicanos que avanzan a las elecciones generales
Entre los republicanos, una de las contiendas más observadas fue la del Distrito 21. Allí, Anthony Constantino obtuvo la nominación del Partido Republicano tras imponerse sobre Robert J. Smullen y competirá en noviembre por el escaño.
Otras primarias republicanas con competencia interna dejaron como ganadores preliminares a Michael J. LiPetri Jr. en el Distrito 3, Jeanine C. Driscoll en el Distrito 4 y Peter K. Oberacker en el Distrito 19, según los resultados publicados por la Junta Electoral de Nueva York.
Además, varios candidatos republicanos avanzaron directamente a las elecciones generales sin enfrentar oposición interna. Entre ellos figuran Bruce Blakeman y Todd Hood, quienes encabezarán la fórmula republicana para gobernador y vicegobernador, respectivamente. También aseguraron su lugar en la boleta de noviembre Joseph Hernandez, candidato a contralor estatal, y Saritha Komatireddy, candidata a fiscal general.
En las contiendas para la Cámara de Representantes, la certificación oficial de la Junta Electoral estatal muestra que llegaron a las elecciones generales sin rivales internos Andrew Garbarino (Distrito 2), Joseph Cinquemani (Distrito 16), Mike Lawler (Distrito 17), Jackie Auringer (Distrito 18), Ralph Ambrosio (Distrito 20), Kailee Buller (Distrito 22), Nick Langworthy (Distrito 23), Claudia Tenney (Distrito 24), Virginia McIntyre (Distrito 25) y Dennis Hannon (Distrito 26).
Qué cargos se definieron en las primarias de Nueva York 2026
La boleta electoral varía según el distrito y la afiliación partidaria de cada votante. De acuerdo con la Junta Electoral de Nueva York, las primarias definieron candidaturas para distintos cargos federales, estatales y locales.
Entre los puestos sometidos a votación se encuentran:
- Contralor estatal
- Integrantes de la Cámara de Representantes de EE.UU.
- Miembros del Senado estatal
- Legisladores de la Asamblea estatal
- Cargos municipales y judiciales en distintas jurisdicciones, incluidos puestos en concejos locales y cortes estatales
Elecciones generales en Nueva York 2026: qué sigue tras las primarias
Con las nominaciones ya definidas, los candidatos iniciarán la etapa final de campaña rumbo a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.
De acuerdo con AP, Nueva York será uno de los estados más observados durante el ciclo electoral debido a que varios de sus distritos podrían influir en el equilibrio de fuerzas dentro de la Cámara de Representantes de EE.UU.
- 1
En fotos: del día de playa de Zaira Nara en Miami en pleno Mundial a los increíbles looks de Zendaya
- 2
Todos corren, Messi piensa: el truco eterno del máximo goleador de la historia de los mundiales
- 3
Wang Chuanfu, presidente de BYD: “BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno del mundo en 5 años”
- 4
La visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre durará tres días