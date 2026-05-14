Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de mayo

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 14 de mayo la temperatura rondará entre 45 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Norte

: 3 a 7 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 30%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 19 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 20 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.